Зернодробильный аппарат подарил Президент сельскому жителю в Жамбылской области

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Глава государства в селе Костобе посетил дом одного из местных жителей и осмотрел его личное подсобное хозяйство, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Саламат Рахманбердиев в 2020 году в рамках проекта «Ауыл аманаты» получил кредит на 3,6 млн в тенге со ставкой 2,5%. На эти средства он приобрел шесть голов крупного рогатого скота, три лошади, 10 овец.

Предприниматель занимается откормом скота. На вырученные деньги он приумножил поголовье и купил грузовую машину. Саламат не только кормит свою семью, но и обеспечил работой двух жителей села.

Сельчанин рассказал Касым-Жомарту Токаеву о своих планах открыть торговую точку по продаже кормов и получить кредит на 10 млн тенге по льготной ставке для увеличения поголовья скота.

Глава государства пожелал Саламату Рахманбердиеву успехов и подарил зернодробильный аппарат.

Фото, видео: akorda.kz