    17:11, 08 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Зерно нового урожая почти на 6 млн тенге украли в Акмолинской области

    Подозреваемыми в краже 60 тонн зерна оказались сотрудники службы безопасности крестьянского хозяйства, передает корреспондент агентства Kazinform.

    зерно
    Фото: Виктор Федюнин/Kazinform

    Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Акмолинской области, в районе Биржан Сал была раскрыта кража 60 тонн пшеницы на сумму 5 700 000 тенге с территории одного из местных ТОО.

    — Преступление было зарегистровано ещё в октябре этого года. Согласно поступившей информации, хищение зерновой культуры было совершено с полевого стана, — пояснили в ведомстве.

    Проводя досудебное расследование, стражи порядка изъяли грузовую машину марки «Камаз» и прицеп, на которых предположительно и перевозилось украденное зерно.

    — В результате проведенного комплекса оперативно-розыскных мероприятий установлены личности четверых подозревамых в совершении хищения, при этом все они являются сотрудниками службы безопасности данного крестьянского хозяйства. В настоящее время информация об их причастности тщательно проверяется, — добавили в ведомстве.

    Вещественные доказательства, а это рации, накладные и другая документация, изъяты. Расследование уголовного дела находится на контроле руководства департамента полиции.

    Как сообщалось ранее, на элеваторы Казахстана поступило вдвое больше зерна, чем год назад.

     

