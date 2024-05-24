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    09:00, 24 Май 2024 | GMT +6

    Зеркало династии Хань обнаружили археологи в Туркестанской области

    Зеркало династии Хань обнаружили археологи в Туркестанской области
    Фото: акимат

    Центр археологии ЮКПУ имени Узбекали Жанибекова провел раскопки трех курганов в могильнике Толебайтобе Карааспанского сельского округа Ордабасинского района Туркестанской области, передает агентство Kazinform.

    В одном из курганов исследователи нашли зеркало династии Хань, относящееся к эпохе кангюй. Это бронзовое зеркало принадлежало знатной женщине и свидетельствует о ее высоком статусе. Оно круглое, с отверстием в центре и украшено восьмью арками. Ранее такие зеркала находили в Афганистане, на Южном Урале и в могилах хунну.

    Ученые также нашли кувшин, серьги, бронзовое зеркало, малоберцовую кость, использовавшуюся как булавка, крупные и мелкие бусины, пряжку для обуви и ремня, а также наконечник стрелы для охоты на птиц. Серьги инкрустированы золотом и украшены бирюзой и рубином, выполнены в форме Луны.

    Эти находки показывают, что государство кангюй было связано с могущественными империями Рима, Византии, Кушана и Китая, что подтверждает их дипломатические отношения и торговлю на Великом Шелковом пути. Захоронения датируются II веком до н. э. - IV веком н. э.

    Руководитель экспедиции, профессор Александр Подушкин отметил, что эти артефакты будут переданы Национальному музею. В исследованиях также участвовали сотрудники Ордабасинского Национального историко-культурного заповедника.

    Теги:
    Ученые Туркестанская область Археология История Казахстана
    Аружан Сердалина
    Автор
    Аружан Сердалина
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