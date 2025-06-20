Зерендинское озеро превращается в болото в Акмолинской области

Сегодня жители ул. Мусина п. Зеренды Зерендинского района Акмолинской области бьют тревогу: их озеро больше напоминает болото. Оно заросло камышом и покрылось зеленой тиной, в нем расплодились лягушки и ондатры. Из-за такого соседства и постоянного подтопления в домах сельчан появилась сырость и плесень, а огороды тоже стали частью болота.

«Боимся купаться и ловить рыбу…»

Как признаются зерендинцы, все началось 8-9 лет назад. Тогда местных жителей затопило в паводок, и акимат сделал отсыпку. С тех пор с периодичностью раз в два-три года людей топит. Последнее подтопление было в прошлом году.

Фото: Оксана Матасова/Kazinform

Местный житель Виктор Криворучка вспоминает, как когда-то в 80-м году впервые приехал сюда из Караганды. Тогда тут был чистейший песок сродни морскому.

— Нам так понравилось, что здесь было чисто, красиво, что мы в том же году сюда и переехали. Прошло 45 лет. Сегодня мы видим, что озеро стало совсем другим. Очень печально и до слез обидно, что за 40-45 лет все это исчезло. Сегодня мы волнуемся больше всего за это наше озеро, это наша жемчужина, которая просто последние 8-9 лет пропадает. Честно говоря, мы уже боимся даже купаться в нем. Вода черная, водится много всяких насекомых, червей, водяные крысы, ондатры у нас уже живут в сараях. Здесь уже никто не купается, не отдыхает, про рыбную ловлю не говорим, рыба у нас вонючая здесь. Это беда! Это биологическая бактериологическая бомба! — отметил мужчина.

Сельчанин считает, что для спасения озера сначала необходимо понизить его уровень, а для этого — углубить дно. Ну и самое главное — заняться его очисткой. Это займет, по его подсчетам, не один год. Необходимы будут земснаряды и плавающие экскаваторы. Зато вся извлеченная растительность пойдет на удобрение.

Дома разрушаются

Из-за соседства с заболоченным озером огороды сельчан тоже превратились в болото. В домах господствует сырость и плесень. Некоторые строения и вовсе не выдержали и развалились, а жителям пришлось перебраться к родственникам в город.

Фото: Оксана Матасова/Kazinform

Дом Галины Ганич один из тех, что постоянно подвергается подтоплению, поэтому пострадал больше других. Стены практически всех комнат покрыты плесенью, с которой бороться уже не получается. Вместе с Галиной проживают две пенсионерки, одной из них 85 лет, бабушка пережила ВОВ и репрессию. Женщина говорит, что в последнее время из-за постоянного нахождения в сырости пенсионерка стала часто болеть.

Фото: Оксана Матасова/Kazinform

— Получается под всем полом стоит вода, дом шлаколитой, соответственно, он всю эту влагу тянет. Сегодня вот такое плачевное состояние. Если в прошлые годы я своими силами все восстанавливала, обдирала стены по 20-30 см, подсушивала, потом заново мазала и белила, то в этом году вижу, что это бесполезно. Про обои уже и не говорю, давно про них забыла. Шлак уже весь мокрый, его чтобы высушить, надо лет пять жары хорошей и чтобы воды близко тут не было. Я боюсь оставаться в зиму в этом доме, вдруг он развалится, как соседний дом, просто вот шлак упадет, балка упадет, я этого боюсь, — поделилась опасениями Галина Ганич.

По генплану этих домов уже нет

Опасность представляет и старая линия электропередач, построенная в свое время, по словам чиновников, одним из домов отдыха. Линия уже не работает, но сельчане опасаются, что накренившиеся опоры могут упасть в любой момент. Однако так как линия не передана на баланс акимата, сделать чиновники тоже ничего не могут.

— Электрические столбы вот уже несколько лет наклоняются все ниже и ниже. Они представляют опасность для жителей улицы и особенно для детей. Несколько раз писал письма в местный акимат, но ответили, что столбы в частной собственности. Наверное, реакция будет, только если столб упадет и кто-то пострадает, — отметил местный житель Ауелбек Такетов.

Зерендинский коммунальный пляж на сегодня тоже находится в печальном состоянии. Все заросло камышом, вокруг тина и грязь.

А недавно местные жители узнали, что согласно новому генплану, с 2021 года их улицы уже нет на карте Зеренды. Здесь находятся парк и набережная.

Фото: Оксана Матасова/Kazinform

Жителей расселят

По словам заместителя акима Зерендинского района Серика Исаханова, местные исполнительные органы со своей стороны делают все, что могут: привозили инертный материал, делали вал, отсыпали дорогу, а теперь собираются переселять жителей 17 домов по ул. Мусиной.

— На сегодняшний день у нас рассматривается вопрос по переселению данных жителей, которые подвержены подтоплению. В связи с чем акиматом Зерендинского района было направлено письмо акиму Акмолинской области по рассмотрению выделения денежных средств для компенсации или же для приобретения жилых квартир. На сегодняшний день у нас в селе Зеренде строится 75-квартирный жилой дом, из них 50 квартир будут приобретены МИО категориям социально уязвимых слоев населения, останется 25 квартир, на которые мы также рассчитываем. С населением предварительно переговоры вели. Если данная квадратура их устроит, конечно, с поддержки акимата Акмолинской области, квартиры будут приобретены. Если население не захочет идти в данные квартиры, будет рассмотрен вопрос о компенсации, — поделился замакима.

Фото: Оксана Матасова/Kazinform

К сельчанам уже привозили оценщика, который по документам сделал предварительные расчеты для того, чтобы акимат знал, о какой сумме заявлять для выделения в область. Теперь МИО подготовил постановление на принудительное изъятие данных земельных участков с домостроениями, если документ этот будет одобрен вышестоящими органами, процесс запустится.

— Что касается Зерендинского озера, то его балансодержателем является ГНПП «Кокшетау». По озеру еще в прошлом году направляли им письмо, они и должны работы по озеру вести. На пока никаких работ нет, — добавил Серик Исаханов.

Какой выход?

Как рассказали в ГНПП «Кокшетау», последние глобальные изучения Зерендинского озера проводились еще в 1956 году при освоении целины. С этого момента до 2025 года длина озера уменьшилась, оно сильно обмелело.

— Вообще согласно Водному кодексу, между поселком и озером должна быть водоохранная полоса — зона от 100 до 500 м, чтобы ничего негативно не влияло на экосистему озера. Раньше улицы Мусина не было. Но там дали участки, когда озеро было обмелевшее. Озеро Зерендинское — это замкнутое озеро. С 1956 года озеро сокращает объем воды, по нашим данным, последние два года уже озеро прибавляется, — поделился сотрудник ГНПП «Кокшетау» Ерлан Жумай.

По словам собеседника, в данном случае построенные объекты нарушают гидрологический режим, из-за чего и возникает подтопление участка, при этом нарушены требования Водного кодекса РК и Закона «Об особо охраняемых природных территориях».

Пробы воды, отобранные в озере, показали наличие 71 вида микроводорослей. Обнаружены были организмы, имеющие склонность к загрязненным водам, причем только в образцах воды в окрестностях села Зеренды. Также в этом месте выявлено большое распространение зеленых и сине-зеленых водорослей, что может вызвать процесс эвтрофикации (позеленение воды).

Фото: Оксана Матасова/Kazinform

Почему же произошло такое загрязнение воды? Как считают работники ГНПП «Кокшетау», произошло это из-за слива в озеро нечистот со стороны села.

— Центрального водопровода и канализации у людей нет. Понижение рельефа наблюдается со стороны поселка. Все септики локальны, слив идет в озеро с грунтовыми водами, — отметил Ерлан Жумай.

Единственный выход, который видят сотрудники парка, соблюсти Водный кодекс и переселить людей, а также принять инженерно-технологические меры, чтобы со стороны поселка сточная вода не попадала напрямую в озеро. В таком случае со временем возможно и самоочищение озера. Кроме того, в будущем можно будет сделать заявку на очистку озера в Министерство экологии РК.

Напомним, ранее сообщалось, как Казахстан решит вопрос отходов и экобезопасности на первой АЭС.