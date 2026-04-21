Земля зовет: как представители фестивального движения помогают планете

В декабре 2024 года в Керченском проливе произошла экологическая катастрофа: два танкера потерпели крушение, и нефтепродукты загрязнили побережье от Крымского моста до Анапы. Тысячи птиц оказались в опасности, пляжи покрылись черной пленкой, а морская экосистема понесла серьезный урон. В первые часы после трагедии на помощь пришли волонтеры. Среди них оказались и участники Международных клубов дружбы Дирекции Всемирного фестиваля молодежи — неформальных пространств, созданных после Всемирного фестиваля молодежи 2024 года, где люди поддерживает связь после масштабного события, дружит, реализует совместные акции и проекты.

Елизавета Чиркова приехала из Удмуртии. Первые дни она провела на пляже, очищая песок от мазута, а потом перешла в стационар для пострадавших птиц. Сама она скромно называет свой вклад каплей в море, но подчеркивает, что, если каждый будет прикладывать хотя бы минимальные усилия, можно вместе справиться с самой сложной проблемой. Елизавета уверена, что вовлечение молодежи в такие проекты формирует ответственное поколение, способное менять общество.

Юлия Дербе из Краснодарского края побывала на загрязненном побережье трижды. Она помогала убирать нефтепродукты и работала в штабе гуманитарной помощи. В одном из интервью Юлия призналась: в такой ситуации понимаешь, что можешь помочь Родине, и, несмотря на усталость и ветер, чувствуешь единство страны и заряжаешься энергией для новых свершений.

Помощь тогда пришла не только из России. Мишель Кулагина из Казахстана, Викрам Сингх из Индии, Шадурды Акгаев из Туркменистана — все они стали волонтёрами. Работали на пляже, помогали мыть птиц, организовывали логистику помощи. Каждый день молодые люди доказывали своими действиями, что нет ничего невозможного и даже маленькое дело — поймать, почистить, помыть птицу — это огромная помощь.

Международные клубы дружбы: экология без границ

Международные клубы дружбы Дирекции Всемирного фестиваля молодежи, работающие в российских городах, стали площадкой не только для культурного обмена, но и для совместных экологических инициатив. Участники из разных стран — России, Казахстана, Индии, Туркменистана, Ливана, Сенегала, Маврикия и десятка других государств — регулярно проводят акции по уборке парков, посадке деревьев, раздельному сбору отходов в своих городах.

Клубы дружбы показывают: экологические проблемы не знают границ. Загрязнение в одном регионе влияет на климат во всем мире. Поэтому решение всегда должно быть коллективным. Волонтеры из разных стран, работая вместе на побережье Черного моря, не просто ликвидировали последствия катастрофы — они строили мосты между культурами, доказывая, что общая цель объединяет.

Фестиваль как катализатор экологических инициатив

В сентябре 2026 года Россия приглашает молодежь со всего мира на Международный фестиваль молодежи в Екатеринбурге. Фестиваль станет площадкой для открытого диалога молодых активистов и лидеров, поиска точек соприкосновения и запуска совместных проектов. Здесь молодые лидеры будут искать ответы на глобальные вызовы и определять образ совместного будущего. На Фестивале в том числе будет обсуждаться и экологическая проблематика. В рамках программы пройдут сессии, посвященные устойчивому развитию, климатическим вызовам, «зеленым» технологиям. Участники смогут представить свои проекты экспертам, найти партнеров из других стран, узнать о возможностях масштабирования своих проектов.

Программа Фестиваля пройдет по 9 направлениям, одним из которых станет Добрая программа, представленная добровольческими и социальными акциями, направленными на помощь природе и людям.

Фестиваль объединит тех, кто уже действует. Волонтеры, которые работали на побережье Черного моря, экологи, создатели стартапов, генерирующих «зеленые» решения, — все они найдут на фестивале единомышленников.

Земля — наш общий дом

День Земли напоминает: планета не принадлежит одному поколению, одной стране или одному народу. Она — наш общий дом. Молодые люди из более чем 190 стран, которые приедут в Екатеринбург в сентябре 2026 года, соберутся не только ради знакомств и обмена опытом, а чтобы найти тех, с кем вместе смогут сделать мир чище, справедливее и устойчивее. Не важно, откуда ты родом и на каком языке говоришь. Важно, что ты готов действовать — сегодня, завтра и каждый день после.

