+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -21 °С
Алматы: -6 °С
USD 419.62 EUR 510.8
RUB 5.6 CNY 64.09
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Земля за 13 лет потеряла более 40 млн гектаров леса

13 Января 2021 20:20
Поделиться:
Земля за 13 лет потеряла более 40 млн гектаров леса

ЛИОН. КАЗИНФОРМ - За 13 лет - с 2004 по 2017 год - с лица земли исчезли более 40 миллионов гектаров леса. Об этом свидетельствуют данные из доклада Всемирного фонда дикой природы. Это можно сравнить с площадью Парагвая, Ирака или двух республик Беларусь, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Euronews.

Новости по теме
Штраф для автомобилей за превышение норм по выбросу загрязняющих веществ увеличат в Казахстане
Снежные барсы в Казахстане чаще стали попадаться в объективы фотоловушек Магзум Мирзагалиев встретился с экологическим инспектором Темиртау Превышение сероводорода обнаружили экологи в районе Атырауского НПЗ

Наиболее быстрыми темпами идет обезлесение в Бразилии, Парагвае, Аргентине, Малайзии, Индонезии и на Мадагаскаре,

По словам экспертов, 10% глобальной вырубки связаны со спросом европейских стран на такие продукты, как говядина, соя, кожа, кофе, какао, каучук и пальмовое масло.

Несколькими днями ранее ООН сообщила о том, что за последние 30 лет было утрачено около 420 миллионов гектаров леса, но темпы вырубки постепенно снижаются. Более половины всех лесов мира приходится на пять стран: Россию, Бразилию, Канаду, США и Китай.


Подписывайтесь на наш канал:

#Экология  
Поделиться:
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Махаббат Сыздыкова
Махаббат Сыздыкова
954-047
rusred@inform.kz

Архив