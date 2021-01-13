Земля за 13 лет потеряла более 40 млн гектаров леса

ЛИОН. КАЗИНФОРМ - За 13 лет - с 2004 по 2017 год - с лица земли исчезли более 40 миллионов гектаров леса. Об этом свидетельствуют данные из доклада Всемирного фонда дикой природы. Это можно сравнить с площадью Парагвая, Ирака или двух республик Беларусь, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Euronews.

Наиболее быстрыми темпами идет обезлесение в Бразилии, Парагвае, Аргентине, Малайзии, Индонезии и на Мадагаскаре,

По словам экспертов, 10% глобальной вырубки связаны со спросом европейских стран на такие продукты, как говядина, соя, кожа, кофе, какао, каучук и пальмовое масло.

Несколькими днями ранее ООН сообщила о том, что за последние 30 лет было утрачено около 420 миллионов гектаров леса, но темпы вырубки постепенно снижаются. Более половины всех лесов мира приходится на пять стран: Россию, Бразилию, Канаду, США и Китай.