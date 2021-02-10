Земля, поклонись человеку! - байконурцы хотят пригласить на юбилейный День космонавтики поэта Олжаса Сулейменова

БАЙКОНУР. КАЗИНФОРМ - Космический комплекс «Байконур» готовится к большому и знаменательному юбилею – 60-летию полета в космос первого человека Земли, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Сегодня на заседании городского оргкомитета по подготовке и проведению празднования 60-летия полёта в космос Юрия Алексеевича Гагарина был обсуждён проект плана проведения юбилейных мероприятий.

«Планируется, что уже с середины февраля в городе начнутся культурные и спортивно-массовые мероприятия, посвящённые Дню космонавтики. 12 апреля, в день юбилея, у памятника Ю.А.Гагарину состоится торжественней митинг. Намечается провести праздничные мероприятия на площадке №1 (Гагаринский старт) космодрома Байконур. Также будут проведены спортивные мероприятия, состоятся традиционный марафон и эстафета от первой площадки космодрома до центральной городской площади», - рассказал начальник отдела по связям со СМИ администрации города Байконур Олег Урусов.

Вечерний блок праздничных мероприятий пройдет на площади Ленина, где выступят творческие коллективы города. Завершатся торжества праздничным салютом.

Как стало известно, акимат Кызылординской области 12 апреля планирует пригласить на Байконур почетного гостя - поэта Олжаса Сулейменова. Об этом сообщил начальник управления по обеспечению деятельности спецпредставителя Президента Республики Казахстан на комплексе «Байконур» Жасулан Абатов.

«Творческий вечер Народного писателя Казахстана, казахского поэта, который 60 лет назад, в день полета Юрия Гагарина написал поэму «Земля, поклонись человеку!», был бы большим подарком для всех байконурцев и гостей города», - отметил сотрудник аппарата спецпредставителя Президента Казахстана.

Ожидается, что на празднование 60-летия полета в космос первого человека Земли на Байконур приедут популярные казахстанские творческие коллективы.

Космический комплекс «Байконур» готовится встретить юбилейный День космонавтики трудовыми достижениями. Как сообщалось, за три дня до знаменательной даты, 9 апреля 2021 года, с 31-й площадки космодрома Байконур на Международную космическую станцию отправится очередной экипаж космонавтов и астронавтов на корабле «Союз МС-18».