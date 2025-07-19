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    21:22, 18 Июль 2025 | GMT +5

    Земля под дом: как в Костанайской области выдают участки под ИЖС

    В Костанайской области за последние два года подготовлено более 2300 земельных участков для индивидуального жилищного строительства (ИЖС). Однако выдана пока лишь часть – чуть больше 500. Почему так получается – читайте в материале корреспондента агентства Kazinform.

    ИЖС
    Фото: Kazinform

    В ответ на официальный запрос редакции, в акимате Костанайской области сообщили, в регионе остаётся более 2 тысяч готовых, но пока не распределённых участков. Проблема в том, что некоторая их часть не обеспечена газом, водой и электричеством, а без этого, согласно законодательству, выдача земли невозможна.

    Где и сколько

    Наибольшее количество очередников – в городе Костанае. По состоянию на середину 2025 года, здесь ожидают своей земли более 42 тысяч человек. Очередь формируется с 2004 года. За последние пять лет выдано лишь 37 участков, в основном – ветеранам. В этом году планируется распределить более 1600 участков в жилом массиве Кунай, все они будут обеспечены коммуникациями. К слову, до конца лета, местный акимат объявил об инвентаризации всех очередников на получение участков. Актуализировать свои данные должны те, кто стоит в очереди с 1 по 3000 номер.

    В Рудном в очереди стоят 2549 человек. Участки здесь предоставляют строго по очередности. Однако часть граждан отказывается от предложенных территорий в поселковых зонах, предпочитая ждать землю именно в черте города. Это замедляет продвижение списка. В Житикаринском районе  – 457 очередников, в Денисовском – 126, в Карабалыкском районах — 205.

    В Аркалыке, несмотря на то что в очереди состоят 875 человек (очередь идет с 2013 года), в 2024 году участки не предоставлялись из-за отсутствия нужных инженерных коммуникаций. Планируется в этом году распределение земельных участков расположенных в 7-ом микрорайоне для очередников согласно специального учета с 1 по 160.

    Без очередей, но не без проблем

    Есть районы, где очереди на ИЖС формально нет — например, в Сарыкольском, Камыстинском, Жангельдинском, Амангельдинском и Узункольском районах. Земля здесь выдается по мере поступления заявлений, и свободных участков достаточно. Однако часть из них не интересует граждан именно из-за удалённости или нехватки инфраструктуры.

    Например, в Узункольском и Жангельдинском районах отсутствует газоснабжение. В некоторых местах есть лишь вода и свет, но без газа спрос остаётся низким.

    В Лисаковске, к примеру, участки не выдаются с 2022 года – нет инфраструктуры. Сейчас власти занимаются прокладкой коммуникаций в новом 19-м микрорайоне. После завершения работ здесь планируется выдать 77 участков.

    Аналогичная ситуация – в Аулиекольском и Мендыкаринском районах. Здесь есть свободные участки, но освоение новых массивов пока не планируется, а подключение к коммуникациям ложится на плечи самих заявителей.

    Что планируется

    В целом по области до конца 2025 года планируется выдать до тысячи участков. Например, в Алтынсаринском районе – 10–12 участков, в Житикаринском – 13. В Федоровском районе – как минимум 5. Все они будут с возможностью подключения к коммуникациям.

    При этом власти ведут электронный учёт заявителей – очередь можно отслеживать через портал eGov или по публичной кадастровой карте. Однако автоматического распределения нет: земля предоставляется по мере поступления заявлений, а в некоторых районах заявления и вовсе подаются редко.

    Всего в очереди по Казахстану на бесплатные 10 соток стоит более 4,2 млн человек.

     

    Теги:
    Регионы Казахстана Регионы Костанайская область Жилье Строительство
    Дарья Аверченко
    Дарья Аверченко
    Автор
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