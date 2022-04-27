Земля и природные ресурсы – собственность народа

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Конституции закрепят норму о том, что собственником земли и природных ресурсов является народ. Об этом заявил председатель Мажилиса Парламента РК Ерлан Кошанов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В кулуарах Мажилиса журналисты задали ему вопрос: «Важные вопросы были обсуждены на совещании по внесению изменений и дополнений в Конституцию. Один из них – это раз и навсегда закрепить в законе норму о том, что собственником земли и природных ресурсов является народ. Объясните, как по этой норме население сможет распоряжаться этим богатством?»

«Эта норма очень справедливая и правильная, потому что носителем богатства, как земли, так и воды, как над землей, так и под землей, должен быть народ. Поэтому по предложению Президента РК была введена данная норма, - сказал Е. Кошанов.

Он также объяснил, как этим богатством может воспользоваться население.

«Возьмем, к примеру, месторождения - налоги, уплаченные инвесторами и компаниями, которые их осваивают, через открытые рабочие места поступают в бюджет. А за счет средств, поступивших в бюджет, решаются социальные вопросы. Надо правильно понимать, что это «народное». Если инвесторы работают без нарушения закона, то будут продолжать работать дальше. Но если нарушают закон, то этим, конечно, займутся другие», - добавил Е. Кошанов.