«Земля горела под ногами» - как тушила огонь в урочище Медео женщина-пожарный

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Многодетная мать, майор гражданской защиты Айман Карсенова более 20 лет работает в департаменте по чрезвычайным ситуациям Алматы. Она считает, что это самое лучшее время за которое приобрела не один десяток верных товарищей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Айман Карсенова родилась в Талдыкоргане, первое высшее образование финансиста получила в Алматы, продолжила учебу в Кыргызстане по специальности «пожарная безопасность».

«В ряды противопожарной службы попала случайно, это не было моей мечтой. Молодая и амбициозная 20-летняя - я решила поработать немного в пожарной части и уйти в подразделение «получше». Но с годами я поняла, что лучше нашей службы нет. Работаю инженером на особо важных объектах государственной собственности охраняемых государственной противопожарной службой, моя задача – профилактическая работа и защита объектов от пожаров», - рассказала Айман Карсенова.

Кроме суточных дежурств на государственных объектах, она также проводит патрулирование в урочищах Медео и Алмарасан для обеспечения безопасности отдыхающих.

«Помнится один интересный случай, когда уже почти заканчивалось пешее патрулирование в урочище Медео, нас вызвали на низовой пожар - земля буквально горела под ногами, это горела хвойная подстилка из-за труднодоступности горных массивов пожарная машина не подъехала бы, там не было проезда. Нам пришлось делать траншею, окапывать землю лопатами и подымать воду, на подмогу к нам подоспели сотрудники лесного хозяйства. Тушили до глубокой ночи, главное - справились. Голодные, но такие счастливые, что нам это удалось. Этот небольшой но опасный пожар мог вырасти в трагедию большого масштаба», - поделилась впечатлениями майор гражданской защиты.

Она многодетная мать, одна воспитывает трех дочерей и двух сыновей. Самая старшая уже студентка, с отличием закончила школу и поступила на грант в вуз.

«Воспитываю пятерых одна, стараюсь найти у каждого талант и развивать его лучше. И есть чем гордиться! Мои старшие дочери закончили школу на «Алтын белгі», являются призерами международных и республиканских олимпиад. Мои мальчики увлекаются боксом, борьбой, плаванием, стрельбой из лука, шахматами, конструированием самолетов. Стараюсь воспитывать своих детей патриотами и достойными людьми. Никогда не слышала ни слова укора от детей, когда задерживаюсь на работе, в период усилений. Наоборот, они поддерживают меня, потому что понимают – у мамы самая благородная и достойная профессия», - продолжила она.

Айман Карсенова также отметила, что в 2020 году осталась без крыши над головой, а в этом году руководством департамента ей была выделена двухкомнатная служебная квартира в новой пожарной части в Наурызбайском районе.

«Много чего из техники мне не пришлось покупать, там все было. В моей семье началась новая жизнь в Новом Казахстане», - отметила она.

Женщина выразила особую благодарность начальнику ДЧС Алматы полковнику Руслану Касыбаеву за помощь в тяжелой жизненной ситуации.







