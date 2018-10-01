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Земли стоимостью свыше 3 млрд тенге использовали не по назначению в СКО

17 Октября 2018 12:41 156
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Земли стоимостью свыше 3 млрд тенге использовали не по назначению в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - Прокуратура Северо-Казахстанской области проверила деятельность местных исполнительных органов на соблюдение норм земельного законодательства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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По информации пресс-службы надзорного органа, проверяли работу за 2015-2017 годы. В результате выявили многочисленные нарушения законности.

В частности, установили 20 фактов незаконного предоставления земель вне торгов, в нарушение генпланов и проектов детальных планировок. Более 250 земельных участков кадастровой стоимостью 3,3 миллиарда тенге использовались не по целевому назначению.

«Акимат района М. Жумабаева, несмотря на действие моратория, незаконно в аренду предоставил земельный участок сельхозназначения площадью порядка 2,5 тысяч га. Земельный участок возвращен в спецземфонд. В отношении виновных должностных лиц материал направлен в антикоррупционную службу», - рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.

Выявили прокуроры коррупционные схемы незаконного предоставления земель и их изъятия для извлечения личной выгоды. По одному из фактов уже состоялся суд.

«Всего по аналогичным фактам в едином реестре досудебных расследований зарегистрировано 2 материала, в книге учета информации - 3. Общий ущерб государству составил более 60 миллионов тенге, из которых принятыми мерами прокурорского реагирования возмещено порядка 25 миллионов тенге», - отметили в пресс-службе.

По результатам проверки внесено более 30 актов надзора. К различным видам ответственности привлечены 25 должностных лиц, из них 5 по рекомендации дисциплинарного совета - за дискредитацию государственной службы.

 

 

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Ключевые слова: Северо-Казахстанская область, Генпрокуратура, Сельское хозяйство,
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Автор:

Олеся Жуковень

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