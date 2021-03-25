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Земли сельхозназначения не должны быть частной собственностью – Ахылбек Куришбаев

Автор:  
Азамат Сыздыкбаев
25 Марта 2021, 11:09
Земли сельхозназначения не должны быть частной собственностью – Ахылбек Куришбаев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Земли сельхозназначения должны находиться в ведении государства. Такую мысль высказал депутат Сената Парламента Ахылбек Куришбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В Казахстане земля сельскохозяйственного назначения - это, прежде всего, наше национальное достояние, историческое наследие предков, богатство всего народа и его главная ценность. Мое личное мнение, что земли сельскохозяйственного назначения в Казахстане должны находиться только в юрисдикции государства, а не в частной собственности. В первую очередь, из-за нашего геополитического положения. По объему сельскохозяйственных угодий мы занимаем 6-е место в мире. А по посевным площадям на душу населения мы занимаем второе место после Австралии», - сказал сенатор на первом заседании Земельной комиссии.

По его словам, на одного человека приходится около 1,3 гектара пашни.

«У нас очень низкая плотность населения. Поэтому для обеспечения национальной безопасности государства важно, чтобы наши земельные ресурсы находились исключительно в государственной собственности, а не в частной собственности. Земля должна сдаваться только в аренду», - заключил спикер.

Он заверил, что в мировой практике есть такие примеры. Например, в Израиле с развитой рыночной экономикой все сельскохозяйственные земли находятся под юрисдикцией государства.

Напомним, с участием заместителя Премьер-Министра Ералы Тугжанова проходит первое заседание по земельной реформе. В ходе заседания министр сельского хозяйства Сапархан Омаров рассказал о порядке мониторинга за рациональным использованием сельхозземель, а также законопроекте по совершенствованию госконтроля за использованием и охраной земель.


Минсельхоз   Экономика   Сельское хозяйство   Земельный вопрос (законопроекты)  
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