Земли на 54 млрд тенге в горах Алматы вернули в госсобственность

— Выявлено незаконное предоставление ТОО «Международная ассоциация клубов» в частную собственность более 840 гектаров земли стоимостью 54 млрд тенге. Отмеченные земли отнесены к водному фонду и по закону не могут находиться в частной собственности, — сообщили в прокуратуре.