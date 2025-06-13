Земли на 54 млрд тенге в горах Алматы вернули в госсобственность
Прокуратура Алматы добилась возврата в госсобственность земель в горной местности, которые ранее были незаконно переданы ТОО «Международная ассоциация клубов», передает корреспондент агентства Kazinform.
— Выявлено незаконное предоставление ТОО «Международная ассоциация клубов» в частную собственность более 840 гектаров земли стоимостью 54 млрд тенге. Отмеченные земли отнесены к водному фонду и по закону не могут находиться в частной собственности, — сообщили в прокуратуре.
12 июня 2025 года судебной коллегией Алматинского суда оглашено постановление об удовлетворении исковых требований прокуратуры.
Ранее землю в рекреационной зоне вернули государству в Акмолинской области.
Также в области Абай 42 тысячи гектаров неиспользуемых земель вернули государству.