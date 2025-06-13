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    20:40, 12 Июнь 2025 | GMT +5

    Земли на 54 млрд тенге в горах Алматы вернули в госсобственность

    Прокуратура Алматы добилась возврата в госсобственность земель в горной местности, которые ранее были незаконно переданы ТОО «Международная ассоциация клубов», передает корреспондент агентства Kazinform.

    Горы
    Фото: Максат Шагырбаев/ Kazinform

    — Выявлено незаконное предоставление ТОО «Международная ассоциация клубов» в частную собственность более 840 гектаров земли стоимостью 54 млрд тенге. Отмеченные земли отнесены к водному фонду и по закону не могут находиться в частной собственности, — сообщили в прокуратуре.

    12 июня 2025 года судебной коллегией Алматинского суда оглашено постановление об удовлетворении исковых требований прокуратуры.

    Ранее землю в рекреационной зоне вернули государству в Акмолинской области. 

    Также в области Абай 42 тысячи гектаров неиспользуемых земель вернули государству. 

    Теги:
    Земельный участок Земля Возврат активов Горы Прокуратура Алматы
    Еламан Турысбеков
    Еламан Турысбеков
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