Земли на 170 миллионов тенге вернули государству в области Жетысу

Прокурорами области Жетысу возвращены в государственный земельный фонд 114 участков общей площадью 155 гектаров в Панфиловском районе, передает корреспондент агентства Kazinform.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры региона, указанные земли на протяжении длительного времени не осваивались и не использовались по целевому назначению. Кадастровая стоимость участков составляет свыше 170 млн тенге.

— По акту надзора прокуратуры уполномоченным органом за нарушения земельного законодательства земли возвращены государству. Всего за прошедший период текущего года возращено государству 53 тысячи гектара земель на сумму более 500 млн тенге, — сообщили в пресс-службе надзорного органа.

Ранее сообщалось о возврате более 58 тысяч гектаров земель, стоимостью свыше 170 млн тенге.