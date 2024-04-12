РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    10:20, 12 Апрель 2024 | GMT +6

    Земли на 170 миллионов тенге вернули государству в области Жетысу

    Земли и разрешения на строительство выдаются без учета мнения граждан - сенатор
    Фото: pixabay.com

    Прокурорами области Жетысу возвращены в государственный земельный фонд 114 участков общей площадью 155 гектаров в Панфиловском районе, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Как сообщили в пресс-службе прокуратуры региона, указанные земли на протяжении длительного времени не осваивались и не использовались по целевому назначению. Кадастровая стоимость участков составляет свыше 170 млн тенге.

    — По акту надзора прокуратуры уполномоченным органом за нарушения земельного законодательства земли возвращены государству. Всего за прошедший период текущего года возращено государству 53 тысячи гектара земель на сумму более 500 млн тенге, — сообщили в пресс-службе надзорного органа.

    Ранее сообщалось о возврате более 58 тысяч гектаров земель, стоимостью свыше 170 млн тенге. 

    Теги:
    Регионы Казахстана Жетысуская область Прокуратура
    Еламан Турысбеков
    Автор
    Еламан Турысбеков
    Сейчас читают
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!