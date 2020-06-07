Земли Иле-Алатауского нацпарка не продаются - вице-министр экологии

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Вице-министр экологии, геологии и природных ресурсов Казахстана Ерлан Нысанбаев рассказал о развитии Иле-Алатауского национального парка, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Как вам известно, у общественности Алматы были вопросы касательно развития эко-туризма национального Иле-Алатауского парка. Хотели бы проинформировать в этой связи, что в рамках госпрограммы развития туристской отрасли на 2019-2025 годы был разработан мастер-план развития нацпарка на основе успешного международного опыта, а именно США», - сообщил Е. Нысанбаев на странице в Facebook.

Он отметил, что в результате тендерных процедур определен отечественный инвестор, который взял на себя обязательство развивать инфраструктуру нацпарка с условием – не наносить вред окружающей среде.

«Все вы видите нынешнюю ситуацию в нацпарке: так называемые «шашлычные», громоздкие рестораны, отели, некачественный сервис и не всегда опрятный вид. Ситуацию надо в корне менять, на первое место ставить общение человека с природой. Соответственно, развивать тропы, смотровые площадки, мосты через реки, легковозводимые объекты, которые не нарушают природный баланс. Все это будет реализовывать инвестор», - дополнил он.

Инвестором является гражданин Республики Казахстан. Всего 35 га нужно для организации туристической инфраструктуры и развития парка. Участки в залог банкам не будут передаваться. Капитальных строений не будет. Земли огораживаться не будут.

«Всю текущую неделю встречались с активистами, общественностью, журналистами в Алматы. Все пожелания и замечания населения были учтены. В результате решено о создании Общественного совета по контролю за развитием Иле-Алатауского нацпарка. Также хотим подчеркнуть, что земли нацпарка не продаются, это запрещено законом Республики Казахстан. Речи о продаже или передачи иностранцам в аренду земель Иле-Алатауского национального речи быть не может, так как это противоречит Законам РК. Инвестор даже не получает на руки никаких актов на землю. Национальный парк в ближайшее время планирует провести ряд общественных обсуждений по вопросам развития туристической инфраструктуры. Готовы предоставить все документы общественности для проведения юридических и экологических экспертиз. Уверены, вместе с вами, населением города Алматы и области, мы, наоборот, обустроим наши горы для культурного познавания и приобщения к природе нашими детьми. При этом природе не будет нанесен какой-либо ущерб, за этим будет жесткий контроль», - заключил он.

Ранее министерство экологии, геологии природных ресурсов представило мастер-план развития экологического туризма в Иле-Алатауском государственном национальном природном парке. Также было сообщено о том, сколько потратят на развитие и кто инвестор.

Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев попросил Премьер-Министра вернуть Кок-Жайлау в Нацпарк.