Землетрясения в Турции: как казахстанцы проводили спасательные работы в 1999 году

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Казахстанские спасатели отправились в Турцию, чтобы помочь ликвидировать последствия сильных разрушительных землетрясений. Это не первая спасательная операция наших соотечественников на территории братской республики. Первые поисково-спасательные работы с участием казахстанцев проводились еще в 1999 году. Тогда вблизи турецкого города Измит в 90 километрах на юг от Стамбула произошли подземные толчки магнитудой 7,7, а жертвами стали несколько тысяч человек, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По данным МЧС РК, оперативно-спасательная группа Агентства по чрезвычайным ситуациям Казахстана в составе спасателей Республиканского оперативно-спасательного отряда и врачей Центра медицины катастроф проводила поисково-спасательные работы с 19 по 28 августа 1999 года в городе Дегирмендере. Тогда при проведении спасательных работ извлекли из под завалов живого мальчика и тела 55 погибших людей. 262 представителя местного населения получили медицинскую помощь. Передали продовольствие пострадавшим семьям.

Медицинским службам Турецкой Республики передали 500 кг медикаментов. При проведении спасательных работ в особо опасных условиях помогали спецоборудованием и спецснаряжением спасатели из других стран.

Ветеран МЧС РК Валерий Петров, руководивший спасательной операцией, вспоминает, что город Дегирмендере тогда был значительно разрушен, люди жили в палатках, машинах, на улице. Волонтеры и частные фирмы раздавали еду, медикаменты, воду, маски. Везде наблюдались очереди.

«В первый день утром мы приехали в район ЧС, разрушения были тяжелые. Несколько пятиэтажных домов сложились полностью, в других нет первых этажей. Возле завалов стояли люди, на одном доме работал экскаватор. По опросу родственников поняли, что под одним из завалов находятся четыре человека. В экстренном порядке начали разгружать спасательное оборудование. На улице стояла жара +45-47 градусов. Структура разрушений зданий своеобразна, многоэтажные колонны сложились набок, а плиты перекрытия лежали плотно друг на друге. Без специального оборудования пробиться к пострадавшим практически было невозможно. Надежда только на специнструмент», - вспоминает ветеран.

По его словам, в городе не было электроэнергии, воды, не работала канализация и проводная связь, кроме родственников у завалов практически не было людей.

«После нескольких часов работы с полным комплектом оборудования, местные жители поняли, что мы единственные в округе, кто может достать людей (тела). Они начали подходить с просьбой помочь. Работать было очень тяжело, это большие физические нагрузки, к тому же в такую жару +45-47 градусов. Работали на солнце, а через 15 минут комбинезоны были мокрые, марлевые маски выдерживают только 10-20 минут, затем намокают и забиваются пылью, стоял сильный трупный запах. Через три часа после начала работ в район ЧС и лагерь стали подходить люди и приносить воду, еду, маски в знак благодарности за работу. Кто-то принес даже яйцо, молоко и жареную рыбу», - говорит Валерий Петров.

Во второй половине дня спасатели начали извлекать первые тела.

«На обломках домов местные жители собирали уцелевший скарб. Везде только мужчины, под завалами в основном находились женщины и дети. Это был курортный городок, люди приезжали туда отдыхать из Стамбула», - продолжил спикер.

В первый день казахстанские спасатели организовали слаженную работу. К ним с различными вопросами начали обращаться местные жители и волонтеры различных государств.

«Вопросы были разные: кому-то срочно нужен был кислород, где-то подозревали, что под завалом находится живой человек, кому-то нужна перевязка, у кого-то заболели уши и так далее. На все обращения реагировали моментально, наличие своего транспорта с мигалками и связи позволяли нам владеть обстановкой и быстро перераспределять людей и средства спасения. К вечеру силы спасателей уже были на исходе. Сказались недосып и сильные физические нагрузки. Под завалами спасателям приходится работать в противогазах, маски не спасают и есть опасность получить инфекцию.

Потом начали плановый объезд территории в радиусе одного километра от базы. На одном из объектов работали испанцы, они заявили, что слышали живого человека. У испанцев кроме лопат ничего не было. Срочно собрали весь резерв оборудования и людей, выехали в район и с применением нашего оборудования извлекли живого мальчика в возрасте 7-8 лет», - отметил он.

До поздней ночи люди не прекращали обращаться к спасателям за помощью. Они продолжали находить трупы, но и бывали случаи, когда никого под завалами не оказалось.

«22 августа с утра поменяли тактику. Строили график так, чтобы 3-4 человека могли постоянно отдыхать, поскольку пошли вызовы из различных концов города. Разворачивали большую антенну и мощную ультракороткие волны радиостанции. Сравнили координаты лагеря с координатами эпицентра землетрясения и поняли, что работаем в 5 км от географического центра землетрясения.

23 августа мы закончили свой район, извлекли из-под завалов 35 человек. С учетом работы трех дней применяли новую тактику извлечения из завалов людей, перекомпановали лагерь. Принимали жесткие противоэпидемические меры. Запрещали вход в палатку в одежде, обуви, масках, перчатках. Всю одежду после работы стирали, обувь обрабатывали хлоркой, мылом», - добавил ветеран.

Утром 24 августа спасатели извлекли из-под завалов 43 человека. Также оказали медпомощь 181 человеку.

«Работали в трех местах. Полиция взяла под усиленный контроль улицы и дома, по дорогам и во дворах ходили военные с автоматами, видны полицейские броневики и БТРы военных. Жители обращались за медпомощью. День закончили нарастающим итогом: 50 извлеченных из-под завалов и 238 пострадавшим оказали медпомощь», - добавил спикер.

Ветеран МЧС отметил, что с начала спасательных работ в общей сложности из-под завалов извлекли 55 человек, более 250 пострадавшим оказали медпомощь.

«Наш лагерь стал центром всего живого. Подходили местные жители, военные, вокруг бродили собаки, кошки и даже крысы. Люди просили воду. Офицеров полиции угощали чаем, печеньем. Они благодарили нас за помощь. 27 августа у нас был день отъезда. Местным жителям отдали три медицинские кровати, кое-какие продукты, оставшуюся воду. На автобусе выехали в Стамбул, а оттуда вылетели на Родину», - заметил он.

По его словам, турецкие власти хорошо отзывались о работе казахстанцев и поблагодарили за помощь.

Ранее сообщалось, что казахстанские спасатели вылетели в Турцию для помощи в ликвидации последствий землетрясений. В составе отряда спасатели, кинологические расчеты и медики Центра медицины катастроф МЧС Казахстана.

Фото: пресс-служба МЧС РК