Землетрясения продолжают сотрясать острова на юго-западе Японии

Более 60 жителей островов Акусэки и Кодакара, входящих в группу островов Токара, были эвакуированы. Они покинули острова в начале июля после землетрясения магнитудой 5,5.

По данным метеорологического управления, по состоянию на утро вторника в районе группы островов Токара зафиксировано в общей сложности 2 046 подземных толчков интенсивностью 1 и выше, сообщает NHK World-Japan.

Местные власти планируют рассматривать просьбы эвакуированных о возвращении домой только в том случае, если в течение пяти дней подряд не будет зарегистрировано ни одного землетрясения интенсивностью 4 балла и выше. Kyodo отмечает, что землетрясение интенсивностью 4 балла ощущают большинство идущих пешком людей.

Ранее исследователь обнаружил, что два небольших острова на юго-западе Японии отодвинулись почти на 10 сантиметров друг от друга всего за три дня на фоне продолжающейся сейсмической активности в этом районе.