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    13:44, 15 Июль 2025 | GMT +5

    Землетрясения продолжают сотрясать острова на юго-западе Японии

    По данным метеорологического управления Японии, с 21 июня на небольших островах на юго-западе страны было зафиксировано более 2000 подземных толчков, передает агентство Kazinform со ссылкой на Kyodo News.

    Землетрясения продолжают сотрясать острова на юго-западе Японии
    Фото: USGS

    Более 60 жителей островов Акусэки и Кодакара, входящих в группу островов Токара, были эвакуированы. Они покинули острова в начале июля после землетрясения магнитудой 5,5.

    По данным метеорологического управления, по состоянию на утро вторника в районе группы островов Токара зафиксировано в общей сложности 2 046 подземных толчков интенсивностью 1 и выше, сообщает NHK World-Japan.

    Местные власти планируют рассматривать просьбы эвакуированных о возвращении домой только в том случае, если в течение пяти дней подряд не будет зарегистрировано ни одного землетрясения интенсивностью 4 балла и выше. Kyodo отмечает, что землетрясение интенсивностью 4 балла ощущают большинство идущих пешком людей.

    Ранее исследователь обнаружил, что два небольших острова на юго-западе Японии отодвинулись почти на 10 сантиметров друг от друга всего за три дня на фоне продолжающейся сейсмической активности в этом районе. 

    Теги:
    Япония Землетрясение
    Мадина Гумарова
    Мадина Гумарова
    Автор
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