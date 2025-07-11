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    13:15, 11 Июль 2025 | GMT +5

    Два острова в Японии отодвинулись друг от друга

    Японский исследователь обнаружил, что два небольших острова на юго-западе Японии отодвинулись почти на 10 сантиметров друг от друга всего за три дня на фоне продолжающейся сейсмической активности в этом районе, передает агентство Kazinform со ссылкой на NHK World-Japan.

    остров Япония
    Фото: NHK World-Japan

    В последние недели сейсмическая активность усилилась в районе группы островов Токара в префектуре Кагосима.

    Профессор Высшей школы наук Университета Тохоку Ота Юсаку проанализировал движения земной коры и обнаружил, что остров Кодакарадзима сдвинулся на 6 сантиметров к северо-западу, а остров Такарадзима — на 3,5 сантиметра к югу за трёхдневный период после землетрясения магнитудой 5,6, произошедшего 2 июля.

    Оба острова до этого двигались на северо-восток.

    По словам профессора, такое движение наблюдается впервые.

    Он отметил, что этот сдвиг, возможно, не был вызван землетрясением магнитудой 5,6, учитывая его масштаб и расстояние от эпицентра до островов.

    Ота Юсаку также отметил, что пока не ясно, приведет ли это к мощному землетрясению.

    Он добавил, что будет изучать прошлые данные, чтобы попытаться понять, почему происходит данный феномен.

    Ранее землетрясение магнитудой 5,4 было зафиксировано на юго-западе Японии.

    Теги:
    Япония Мировые новости
    Мадина Гумарова
    Мадина Гумарова
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