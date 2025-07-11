Два острова в Японии отодвинулись друг от друга

В последние недели сейсмическая активность усилилась в районе группы островов Токара в префектуре Кагосима.

Профессор Высшей школы наук Университета Тохоку Ота Юсаку проанализировал движения земной коры и обнаружил, что остров Кодакарадзима сдвинулся на 6 сантиметров к северо-западу, а остров Такарадзима — на 3,5 сантиметра к югу за трёхдневный период после землетрясения магнитудой 5,6, произошедшего 2 июля.

Оба острова до этого двигались на северо-восток.

По словам профессора, такое движение наблюдается впервые.

Он отметил, что этот сдвиг, возможно, не был вызван землетрясением магнитудой 5,6, учитывая его масштаб и расстояние от эпицентра до островов.

Ота Юсаку также отметил, что пока не ясно, приведет ли это к мощному землетрясению.

Он добавил, что будет изучать прошлые данные, чтобы попытаться понять, почему происходит данный феномен.

Ранее землетрясение магнитудой 5,4 было зафиксировано на юго-западе Японии.