Два острова в Японии отодвинулись друг от друга
Японский исследователь обнаружил, что два небольших острова на юго-западе Японии отодвинулись почти на 10 сантиметров друг от друга всего за три дня на фоне продолжающейся сейсмической активности в этом районе, передает агентство Kazinform со ссылкой на NHK World-Japan.
В последние недели сейсмическая активность усилилась в районе группы островов Токара в префектуре Кагосима.
Профессор Высшей школы наук Университета Тохоку Ота Юсаку проанализировал движения земной коры и обнаружил, что остров Кодакарадзима сдвинулся на 6 сантиметров к северо-западу, а остров Такарадзима — на 3,5 сантиметра к югу за трёхдневный период после землетрясения магнитудой 5,6, произошедшего 2 июля.
Оба острова до этого двигались на северо-восток.
По словам профессора, такое движение наблюдается впервые.
Он отметил, что этот сдвиг, возможно, не был вызван землетрясением магнитудой 5,6, учитывая его масштаб и расстояние от эпицентра до островов.
Ота Юсаку также отметил, что пока не ясно, приведет ли это к мощному землетрясению.
Он добавил, что будет изучать прошлые данные, чтобы попытаться понять, почему происходит данный феномен.
Ранее землетрясение магнитудой 5,4 было зафиксировано на юго-западе Японии.