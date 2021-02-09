08:59, 09 Февраль 2021 | GMT +6
Землетрясение зафиксировано в 50 км от Алматы
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Сетью сейсмических станций ГУ «СОМЭ КН МОН РК» в 07:07 по Алматинскому времени в 50 км на юго-восток от Алматы зарегистрировано землетрясение, передает МИА «Казинформ».
Эпицентр землетрясения расположен в 50 км на юго-восток от Алматы на территории Казахстана.
Энергетический класс землетрясения 8.6.
Магнитуда MPV 3.8.
Координаты эпицентра 42.93° с.ш. 77.40° в.д.
Глубина 15 км.
Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет