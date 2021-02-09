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    08:59, 09 Февраль 2021 | GMT +6

    Землетрясение зафиксировано в 50 км от Алматы

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Сетью сейсмических станций ГУ «СОМЭ КН МОН РК» в 07:07 по Алматинскому времени в 50 км на юго-восток от Алматы зарегистрировано землетрясение, передает МИА «Казинформ».

    Эпицентр землетрясения расположен в 50 км на юго-восток от Алматы на территории Казахстана.

    Энергетический класс землетрясения 8.6.

    Магнитуда MPV 3.8.

    Координаты эпицентра 42.93° с.ш. 77.40° в.д.

    Глубина 15 км.

    Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет


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