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    21:25, 27 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Землетрясение зафиксировали в 420 км от Алматы

    static.vkurse.kz
    Фото: static.vkurse.kz

    Казахстанские сейсмологи зафиксировали землетрясение на территории Китая в 450 километрах от Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Подземные толчки были зарегистрированы сетью сейсмических станций ТОО «СОМЭ» МЧС РК 27 сентября в 19:11.

    - Эпицентр расположен в 420 км на северо-восток от Алматы на территории Китая. Энергетический класс землетрясения 9.6. Магнитуда MPV 4.5. Глубина 5 км. Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет, - говорится в сообщении.

    Теги:
    Землетрясение Алматинская область
    Автор
    Еламан Турысбеков
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