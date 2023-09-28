Землетрясение зафиксировали в 420 км от Алматы

Казахстанские сейсмологи зафиксировали землетрясение на территории Китая в 450 километрах от Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Подземные толчки были зарегистрированы сетью сейсмических станций ТОО «СОМЭ» МЧС РК 27 сентября в 19:11.

- Эпицентр расположен в 420 км на северо-восток от Алматы на территории Китая. Энергетический класс землетрясения 9.6. Магнитуда MPV 4.5. Глубина 5 км. Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет, - говорится в сообщении.