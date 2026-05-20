Землетрясение в Турции: толчки ощущались в нескольких провинциях

По данным Управления по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций при правительстве Турции (AFAD), разрушений и жертв на данный момент не зафиксировано, однако в городе временно приостановлены занятия в школах, а в системе водоснабжения обнаружено помутнение воды.

Эпицентр землетрясения находился в районе Батталгази провинции Малатья. Как сообщается ведомством, толчки были зафиксированы в 09:00 по местному времени на глубине 7,03 километра.

Спустя примерно полтора часа в регионе произошло повторное землетрясение магнитудой 3,6. Его глубина составила 12,1 километра.

Подземные толчки ощущались не только в Малатье, но также в Кахраманмараше, Диярбакыре и других соседних регионах.

Губернатор Малатьи Седдар Явуз сообщил о приостановке учебного процесса на один день во всех образовательных учреждениях провинции. По его словам, решение принято в целях безопасности жителей и учащихся.

После землетрясения власти также сообщили о помутнении питьевой воды, поступающей из источника Гюндюзбей, который обеспечивает часть города. Муниципальные и санитарные службы проводят анализ и проверку качества воды. Жителей призвали соблюдать осторожность при использовании питьевой воды до нормализации ситуации.

Министр внутренних дел Турции Мустафа Чифтчи заявил, что спасательные и мониторинговые службы начали обследование территории сразу после землетрясения. По его словам, на данный момент информации о серьезных последствиях не поступало.

