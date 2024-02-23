РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    12:32, 23 Февраль 2024 | GMT +6

    Землетрясение в Таджикистане зафиксировали казахстанские сейсмологи

    землетрясение
    Фото: depositphotos.com

    Сетью сейсмических станций ТОО «ННЦСН и И» МЧС РК 23 февраля 2024 г. в 11:49 зарегистрировано землетрясение. Об этом передает агентство Kazinform.

    По информации сейсмологов, эпицентр землетрясения расположен в 593 км на юго-запад от г. Алматы на территории Таджикистана.

    Энергетический класс землетрясения 11.5. Магнитуда MPV 5.1. Координаты эпицентра 38.59° с.ш. 73.37° в.д. Глубина 40 км. Сведений об ощутимости (по шкале МSК-64) на территории РК нет.

    Ранее сообщалось о том, что в Алматы сегодня почувствовали землетрясение силой 2 балла.

    Теги:
    Землетрясение Таджикистан Алматы Мировые новости
    Ринат Дусумов
    Автор
    Ринат Дусумов
    Сейчас читают
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!