Землетрясение в Таджикистане зафиксировали казахстанские сейсмологи

Сетью сейсмических станций ТОО «ННЦСН и И» МЧС РК 23 февраля 2024 г. в 11:49 зарегистрировано землетрясение. Об этом передает агентство Kazinform.

По информации сейсмологов, эпицентр землетрясения расположен в 593 км на юго-запад от г. Алматы на территории Таджикистана.

Энергетический класс землетрясения 11.5. Магнитуда MPV 5.1. Координаты эпицентра 38.59° с.ш. 73.37° в.д. Глубина 40 км. Сведений об ощутимости (по шкале МSК-64) на территории РК нет.

Ранее сообщалось о том, что в Алматы сегодня почувствовали землетрясение силой 2 балла.