Землетрясение силой 2 балла почувствовали в Алматы

Сетью сейсмических станций ТОО «ННЦСН и И» МЧС РК 23 февраля 2024 г. в 10:08 зарегистрировано землетрясение. Об этом передает агентство Kazinform.

По данным сейсмологов, эпицентр землетрясения расположен в 259 км на юго-восток от г. Алматы на территории Китая - афтершок. Энергетический класс землетрясения 11.8. Магнитуда MPV 5.2. Координаты эпицентра 41.25° с.ш. 78.63° в.д. Глубина 5 км. Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): г.Алматы, 2 балла.