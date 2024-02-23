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    10:30, 23 Февраль 2024 | GMT +6

    Землетрясение силой 2 балла почувствовали в Алматы

    землетрясение
    Фото: depositphotos.com

    Сетью сейсмических станций ТОО «ННЦСН и И» МЧС РК 23 февраля 2024 г. в 10:08 зарегистрировано землетрясение. Об этом передает агентство Kazinform.

    По данным сейсмологов, эпицентр землетрясения расположен в 259 км на юго-восток от г. Алматы на территории Китая - афтершок. Энергетический класс землетрясения 11.8. Магнитуда MPV 5.2. Координаты эпицентра 41.25° с.ш. 78.63° в.д. Глубина 5 км. Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): г.Алматы, 2 балла.

    Теги:
    Землетрясение Алматы Землетрясение Алматы Происшествия
    Ринат Дусумов
    Автор
    Ринат Дусумов
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