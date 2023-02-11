Землетрясение в Сирии. Что известно к этому часу

АММАН.КАЗИНФОРМ – В пятницу правительство Сирии заявило о ряде мер, принятых в рамках плана чрезвычайных действий, запущенного на национальном уровне в связи с последствиями землетрясения в Сирии, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на заявление сирийского кабмина.

Провинция Алеппо в сотрудничестве с Сирийским фондом развития начала выделять места для приема детей, которые потеряли свои семьи либо в качестве жертв, либо пропавших без вести в результате землетрясения

Ряд регионов Сирии направляют помощь в наиболее пострадавшие от землетрясения районы. Так, провинции Хомс и Дейр аз-Зор направили автоколонны с тоннами гуманитарной помощи, медицинских и продовольственных материалов пострадавшим от землетрясения в провинциях Латакия, Алеппо и Хама.

Министерство здравоохранения заявило о формировании групп психологической и социальной поддержки для пострадавших от землетрясения.

Генеральная компания по распределению электроэнергии сообщила о прибытии партии электрооборудования (трансформаторов и кабелей низкого и среднего напряжения) для компенсации повреждения сети в рамках плана Министерства электроэнергетики по реагированию последствия землетрясения.

Помимо этого, сирийский Центробанк ввиду исключительных обстоятельств, возникших в результате землетрясения, разрешил всем банкам, обменным пунктам и другим компаниям, осуществляющим денежные переводы, открывать свои отделения по пятницам и субботам, которые традиционно являются выходными в большинстве стран Ближнего Востока.

Кроме того, Совет министров Сирии на заседании объявил пострадавшие в результате землетрясения районы в провинциях Алеппо, Латакия, Хама и Идлиб зонами бедствия.

По данным министра здравоохранения Сирии, число пострадавших от землетрясения на подконтрольных правительству территориях составило 1347 человек, а раненых - до 2295.

На территории северо-западной части Сирии, не подконтрольной правительству, число жертв достигло, по меньшей мере, 2037 человек, еще 2950 - ранены.

В итоге число погибших в результате землетрясения в Сирии достигло 3384 человек. Количество получивших ранения - 5245.

В пятницу президент Сирии Башар Асад посетил район аль-Машарека в Алеппо, где спасательные команды убирают завалы и разрушения, чтобы найти раненых и пострадавших, сообщает канцелярия президента. Вместе с супругой Асмой Асад он также посетил раненых в больнице университета Алеппо.

Международная помощь продолжает прибывать в Сирию

В аэропорты Сирии продолжают прибывать самолеты с гуманитарной помощью. Министерство транспорта заявило, что с начала землетрясения 40 самолетов с различной помощью прибыли в аэропорты Дамаска, Алеппо и Латакии.

Среди стран, отправивших гуманитарную помощь, – Иран, ОАЭ, Ирак, Алжир, Тунис, Иордания, Египет, Армения, Россия, Оман, Индия, Ливия, Пакистан и Венесуэла.

Кроме того, соседние с Сирией Ирак и Иордания направили колонны с гуманитарным грузом через наземные пограничные переходы.

Накануне поручение оказать помощь Сирии через Организацию Исламского сотрудничества дал Президент РК Касым-Жомарт Токаев.

В пятницу МЧС РК сообщило об отправке авиацией в аэропорт Алеппо гуманитарной помощи из государственного материального резерва. В состав грузов вошли консервированные продукты, теплая одежда, зимние палатки, кровати и постельные принадлежности.

Всего ожидается четыре рейса с помощью в объеме 50 тонн.

Соединенные Штаты в четверг объявили о первоначальном пакете экстренной помощи в размере 85 миллионов долларов для Турции и Сирии. Между тем, в заявлении Агентства США по международному развитию сообщается, что финансирование будет направлено партнерам на местах «для оказания срочной помощи миллионам людей», включая продукты питания, жилье и службы экстренной медицинской помощи.

Власти Катара заявили, что все доходы от недавно прошедшего Чемпионата мира по футболу будут переданы Турции и Сирии для помощи пострадавшим от стихийного бедствия, сообщили турецкие СМИ.

Санкции

Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) выпустило постановление об ослаблении санкций против Сирии в течение 180 дней.

Ведомство заявляет, что из-под санкций до 8 августа 2023 года выведена деятельность, связанная с ликвидацией последствий землетрясения. Это дает возможность осуществлять перевод средств в Сирию и из Сирии частным лицам для гуманитарной деятельности.

Ранее МИД Сирии и официальные лица правительства призывали снять с Сирии санкции, которые не позволяют ввезти в страну технику для проведения поисковых операций.

Северо-запад Сирии

В северо-западных районах Сирии, находящихся под властью оппозиционных группировок и вне контроля сирийского правительства, оказание помощи оказалось весьма проблематичным.

Так, жители Джиндиреса, одного из наиболее пострадавших районов Сирии, вынуждены руками разбирать завалы в поиске выживших под обрушившимися зданиями. Они просят международной помощи после землетрясений, сообщает Al-Jazeera.

В четверг первая колонна грузовиков ООН с международной помощью выехала из Турции, пересекла погранпереход «Баб аль-Хава» и направилась в сирийскую провинцию Идлиб на северо-западе страны. Ранее это было затруднено из-за повреждения дорог. В пятницу такая же колонна из 14 грузовиков прибыла в Идлиб.

Следует отметить, что КПП «Баб аль-Хава» является единственным разрешенным транспортным коридором на территорию северо-западной Сирии, находящейся под контролем оппозиционных группировок. В январе Совет Безопасности ООН единогласно проголосовал за то, чтобы оставить пограничный переход «Баб аль-Хава» открытым для доставки критически важной помощи еще на шесть месяцев.

Кроме того, землетрясение привело к обрушению плотины реки Аси (также известна как река Оронт), которая вышла из берегов и затопила дома в провинции Идлиб.

По данным ООН, на северо-западе Сирии по меньшей мере 224 здания были разрушены и 325 повреждены. Большинство жителей Идлиба — это переселенцы в результате гражданской войны из других районов Сирии и проживающие в палатках или временных домах.

Всемирная продовольственная программа ООН заявила в пятницу, что у организации заканчиваются запасы на северо-западе Сирии, и призвала к открытию большего количества пограничных переходов из Турции.

«Северо-западная часть Сирии, где 90 процентов населения зависит от гуманитарной помощи, вызывает серьезную обеспокоенность. Мы доставили людей туда, но нам нужно пополнить наши запасы», — заявил Коринн Флейшер, региональный директор Всемирной продовольственной программы ООН.