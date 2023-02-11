Землетрясение в Сирии. Что известно к этому часу
Провинция Алеппо в сотрудничестве с Сирийским фондом развития начала выделять места для приема детей, которые потеряли свои семьи либо в качестве жертв, либо пропавших без вести в результате землетрясения
Ряд регионов Сирии направляют помощь в наиболее пострадавшие от землетрясения районы. Так, провинции Хомс и Дейр аз-Зор направили автоколонны с тоннами гуманитарной помощи, медицинских и продовольственных материалов пострадавшим от землетрясения в провинциях Латакия, Алеппо и Хама.
Министерство здравоохранения заявило о формировании групп психологической и социальной поддержки для пострадавших от землетрясения.
Генеральная компания по распределению электроэнергии сообщила о прибытии партии электрооборудования (трансформаторов и кабелей низкого и среднего напряжения) для компенсации повреждения сети в рамках плана Министерства электроэнергетики по реагированию последствия землетрясения.
Помимо этого, сирийский Центробанк ввиду исключительных обстоятельств, возникших в результате землетрясения, разрешил всем банкам, обменным пунктам и другим компаниям, осуществляющим денежные переводы, открывать свои отделения по пятницам и субботам, которые традиционно являются выходными в большинстве стран Ближнего Востока.
Кроме того, Совет министров Сирии на заседании объявил пострадавшие в результате землетрясения районы в провинциях Алеппо, Латакия, Хама и Идлиб зонами бедствия.
По данным министра здравоохранения Сирии, число пострадавших от землетрясения на подконтрольных правительству территориях составило 1347 человек, а раненых - до 2295.
На территории северо-западной части Сирии, не подконтрольной правительству, число жертв достигло, по меньшей мере, 2037 человек, еще 2950 - ранены.
В итоге число погибших в результате землетрясения в Сирии достигло 3384 человек. Количество получивших ранения - 5245.
В пятницу президент Сирии Башар Асад посетил район аль-Машарека в Алеппо, где спасательные команды убирают завалы и разрушения, чтобы найти раненых и пострадавших, сообщает канцелярия президента. Вместе с супругой Асмой Асад он также посетил раненых в больнице университета Алеппо.
Международная помощь продолжает прибывать в Сирию
В аэропорты Сирии продолжают прибывать самолеты с гуманитарной помощью. Министерство транспорта заявило, что с начала землетрясения 40 самолетов с различной помощью прибыли в аэропорты Дамаска, Алеппо и Латакии.
Среди стран, отправивших гуманитарную помощь, – Иран, ОАЭ, Ирак, Алжир, Тунис, Иордания, Египет, Армения, Россия, Оман, Индия, Ливия, Пакистан и Венесуэла.
Кроме того, соседние с Сирией Ирак и Иордания направили колонны с гуманитарным грузом через наземные пограничные переходы.
Накануне поручение оказать помощь Сирии через Организацию Исламского сотрудничества дал Президент РК Касым-Жомарт Токаев.
В пятницу МЧС РК сообщило об отправке авиацией в аэропорт Алеппо гуманитарной помощи из государственного материального резерва. В состав грузов вошли консервированные продукты, теплая одежда, зимние палатки, кровати и постельные принадлежности.
Всего ожидается четыре рейса с помощью в объеме 50 тонн.
Соединенные Штаты в четверг объявили о первоначальном пакете экстренной помощи в размере 85 миллионов долларов для Турции и Сирии. Между тем, в заявлении Агентства США по международному развитию сообщается, что финансирование будет направлено партнерам на местах «для оказания срочной помощи миллионам людей», включая продукты питания, жилье и службы экстренной медицинской помощи.
Власти Катара заявили, что все доходы от недавно прошедшего Чемпионата мира по футболу будут переданы Турции и Сирии для помощи пострадавшим от стихийного бедствия, сообщили турецкие СМИ.
Санкции
Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) выпустило постановление об ослаблении санкций против Сирии в течение 180 дней.
Ведомство заявляет, что из-под санкций до 8 августа 2023 года выведена деятельность, связанная с ликвидацией последствий землетрясения. Это дает возможность осуществлять перевод средств в Сирию и из Сирии частным лицам для гуманитарной деятельности.
Ранее МИД Сирии и официальные лица правительства призывали снять с Сирии санкции, которые не позволяют ввезти в страну технику для проведения поисковых операций.
Северо-запад Сирии
В северо-западных районах Сирии, находящихся под властью оппозиционных группировок и вне контроля сирийского правительства, оказание помощи оказалось весьма проблематичным.
Так, жители Джиндиреса, одного из наиболее пострадавших районов Сирии, вынуждены руками разбирать завалы в поиске выживших под обрушившимися зданиями. Они просят международной помощи после землетрясений, сообщает Al-Jazeera.
В четверг первая колонна грузовиков ООН с международной помощью выехала из Турции, пересекла погранпереход «Баб аль-Хава» и направилась в сирийскую провинцию Идлиб на северо-западе страны. Ранее это было затруднено из-за повреждения дорог. В пятницу такая же колонна из 14 грузовиков прибыла в Идлиб.
Следует отметить, что КПП «Баб аль-Хава» является единственным разрешенным транспортным коридором на территорию северо-западной Сирии, находящейся под контролем оппозиционных группировок. В январе Совет Безопасности ООН единогласно проголосовал за то, чтобы оставить пограничный переход «Баб аль-Хава» открытым для доставки критически важной помощи еще на шесть месяцев.
Кроме того, землетрясение привело к обрушению плотины реки Аси (также известна как река Оронт), которая вышла из берегов и затопила дома в провинции Идлиб.
По данным ООН, на северо-западе Сирии по меньшей мере 224 здания были разрушены и 325 повреждены. Большинство жителей Идлиба — это переселенцы в результате гражданской войны из других районов Сирии и проживающие в палатках или временных домах.
Всемирная продовольственная программа ООН заявила в пятницу, что у организации заканчиваются запасы на северо-западе Сирии, и призвала к открытию большего количества пограничных переходов из Турции.
«Северо-западная часть Сирии, где 90 процентов населения зависит от гуманитарной помощи, вызывает серьезную обеспокоенность. Мы доставили людей туда, но нам нужно пополнить наши запасы», — заявил Коринн Флейшер, региональный директор Всемирной продовольственной программы ООН.