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    10:06, 27 Май 2025 | GMT +5

    Землетрясение произошло на границе Казахстана и Китая

    Согласно оперативным данным Центра данных ИГИ НЯЦ РК 27 мая 2025 года в 08 час. 40 мин. по времени Астаны на территории Китая произошло землетрясение. Об этом передает агентство Kazinform.

    Землетрясение
    Фото: kndc.kz

    По информации Казахстанского национального центра данных, координаты эпицентра: 42.28 градуса северной широты, 80.40 градуса восточной долготы. Магнитуда mb=4.4. Энергетический класс K=9.5.

    Ранее сообщалось, что землетрясение в 2-3 балла ощутили в Жамбылской области.

    Теги:
    Китай Землетрясение Происшествия
    Ринат Дусумов
    Ринат Дусумов
    Автор
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