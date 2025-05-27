10:06, 27 Май 2025 | GMT +5
Землетрясение произошло на границе Казахстана и Китая
Согласно оперативным данным Центра данных ИГИ НЯЦ РК 27 мая 2025 года в 08 час. 40 мин. по времени Астаны на территории Китая произошло землетрясение. Об этом передает агентство Kazinform.
По информации Казахстанского национального центра данных, координаты эпицентра: 42.28 градуса северной широты, 80.40 градуса восточной долготы. Магнитуда mb=4.4. Энергетический класс K=9.5.
Ранее сообщалось, что землетрясение в 2-3 балла ощутили в Жамбылской области.