Землетрясение в Китае зафиксировали казахстанские сейсмологи

Согласно оперативным данным Центра данных ИГИ НЯЦ РК, 31 мая 2025 года 13 час. 28 мин. по времени Астаны (в 08 час. 28 мин. по Гринвичу) на территории Китая произошло землетрясение. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу ведомства.