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    00:29, 11 Апрель 2024 | GMT +6

    Землетрясение в Китае зафиксировали казахстанские сейсмологи

    землетрясение
    Фото: Анадолу

    Сетью сейсмических станций ТОО «ННЦСН и И» МЧС РК 10 апреля 2024 г. в 23:53 зарегистрировано землетрясение. Об этом передает агентство Kazinform.

    По информации сейсмологов, эпицентр землетрясения расположен в 487 км на юго-восток от г. Алматы на территории Китая - афтершок.

    Энергетический класс землетрясения 11.6. Магнитуда MPV 5.3. Координаты эпицентра 41.71° с.ш. 82.48° в.д. Глубина 10 км. Сведений об ощутимости (по шкале МSК-64) на территории РК нет.

    Ранее сообщалось, что землетрясение в Китае 10 апреля ощутили в Алматы (2 балла), в Кегенском и Райымбекском районах Алматинской области (3 балла).

    Теги:
    Китай Землетрясение Регионы Алматы Происшествия
    Ринат Дусумов
    Автор
    Ринат Дусумов
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