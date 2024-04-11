Землетрясение в Китае зафиксировали казахстанские сейсмологи

Сетью сейсмических станций ТОО «ННЦСН и И» МЧС РК 10 апреля 2024 г. в 23:53 зарегистрировано землетрясение. Об этом передает агентство Kazinform.

По информации сейсмологов, эпицентр землетрясения расположен в 487 км на юго-восток от г. Алматы на территории Китая - афтершок.

Энергетический класс землетрясения 11.6. Магнитуда MPV 5.3. Координаты эпицентра 41.71° с.ш. 82.48° в.д. Глубина 10 км. Сведений об ощутимости (по шкале МSК-64) на территории РК нет.

Ранее сообщалось, что землетрясение в Китае 10 апреля ощутили в Алматы (2 балла), в Кегенском и Райымбекском районах Алматинской области (3 балла).