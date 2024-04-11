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    20:09, 10 Апрель 2024 | GMT +6

    Землетрясение ощутимостью 2 балла произошло близ Алматы

    землетрясение
    Фото: depositphotos.com

    Сетью сейсмических станций ТОО «ННЦСН и И» МЧС РК 10 апреля в 19 час. 56 мин. 12 сек Алматинского времени (10 апреля 2024г. в 14 час. 56 мин. 12 сек по Гринвичу) зарегистрировано землетрясение, передает агентство Kazinform.

    Эпицентр землетрясения расположен в 484 км на юго-восток от г. Алматы на территории Китая-афтершок.

    Энергетический класс землетрясения 13.6.

    Магнитуда MPV 6.0.

    Координаты эпицентра 41.37° с.ш. 82.23° в.д.

    Глубина 10 км.

    Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): г. Алматы 2 балла, с. Кегенский, Райымбекский районы 3 балла

    Теги:
    Регионы Казахстана Землетрясение Алматы
    Гульсара Кенбаева
    Автор
    Гульсара Кенбаева
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