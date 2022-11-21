Землетрясение в Индонезии: 46 человек погибли и сотни получили ранения

21 Ноября 2022, 18:06

АММАН. КАЗИНФОРМ – На индонезийском острове Ява в понедельник произошло землетрясение, приведшее к крупным человеческим жертвам, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на BBC.

Согласно данным Геологической службы США, землетрясение силой 5,6 балла произошло в городе Чианджур на Западной Яве на глубине 10 км.

Толчки ощущались также примерно в 100 км от столицы Джакарты, после чего из многоэтажных зданий индонезийской столицы были эвакуированы люди.

Власти Индонезии предупреждают о возможности повторения подземных толчков и предполагают, что число погибших может возрасти.

Район, где произошло землетрясение, густонаселен и подвержен оползням. Здесь множество непрочно построенных домов. По сообщениям местных властей, спасатели пытались эвакуировать людей из рухнувших зданий, им удалось спасти женщину и ее ребенка.

Герман Сухерман, глава администрации города Чанджур, сообщил, что стихия унесла жизни по меньшей мере 46 человек.

«Пострадавшие продолжали поступать из многих районов. Около 700 человек получили ранения», - добавил Сухерман.

Десятки зданий были повреждены в районе Чанджур, говорится в сообщении Национального агентства по смягчению последствий стихийных бедствий. Среди них больница и исламская школа-интернат.

В Джакарте офисные работники выбежали из зданий в гражданском и деловом районе во время толчка, который длился около минуты.

Землетрясения регулярно происходят в Индонезии, страна находится в зоне «огненного кольца» тектонической активности в Тихом океане. Островное государство периодически сталкивается с разрушительными землетрясениями и цунами, в результате одного из них на острове Сулавеси в 2018 году погибло более двух тысяч человек.

Фото: EPA