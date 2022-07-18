18 Июля 2022 07:44

Землетрясение в 5,2 балла зафиксировали на территории Китая

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Сетью сейсмических станций ТОО «СОМЭ» МЧС РК 18 июля 2022 года в 01 час 42 мин 51 сек Алматинского времени зарегистрировано землетрясение, передает МИА «Казинформ».

«Эпицентр землетрясения расположен в 685 км на юго-восток от г. Алматы на территории Китая. Энергетический класс землетрясения 11.6. Магнитуда MPV 5.2. Координаты эпицентра 39.41° с.ш. 83.34° в.д. Глубина 5 км. Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет», - говорится в сообщении дежурного оператора ЦСО «Алматы».

Фото из открытых источников