20 Июля 2022 09:25

Землетрясение в 4,8 балла произошло на территории Китая

ПЕКИН. КАЗИНФОРМ – Землетрясение магнитудой 4,8 зафиксировали утром в среду вблизи административного центра Синьцзян-Уйгурского автономного района (СУАР) КНР – города Урумчи. Об этом сообщает Китайский сейсмологический центр, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Землетрясение было зафиксировано в среду в 10:33 ч. местного времени. Эпицентр располагался в городе Чанцзи Чанцзи-Хуэйской автономной области СУАР КНР. Интенсивность в эпицентре составила 4,8. Очаг залегал на глубине 23 км. Сведений о жертвах и разрушениях в результате подземного толчка нет.

В городе Чанцзи проживают более 500 тыс. жителей. Население города Урумчи, расположенного в 40 км от эпицентра этого землетрясения, составляет более 4 млн человек.







