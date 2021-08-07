+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 30 °С
Алматы: 32 °С
USD 424.99 EUR 504.21
RUB 5.81 CNY 65.66
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Землетрясение произошло в Восточном Казахстане

7 Августа 2021 10:07
Поделиться:
Землетрясение произошло в Восточном Казахстане

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Землетрясение зарегистрировано 7 августа в 9.01 сетью сейсмических станций ГУ «СОМЭ КН МОН РК». Подземные толчки ощутили в Усть-Каменогорске, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт СОМЭ.

Новости по теме
Землетрясение произошло в 879 км от Алматы
Первые сейсмодатчики  планируют установить в ВКО Землетрясение произошло на границе Кыргызстана и Таджикистана Мощное землетрясение у берегов Аляски вызвало цунами

Эпицентр землетрясения расположен в 847 км на северо-восток от г. Алматы на территории Казахстана .
«Энергетический класс землетрясения 10.1 . Магнитуда MPV 4.2 . Координаты эпицентра 49.63° с.ш. 82.82° в.д. Глубина 10 км. Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): Усть-Каменгорск 2-3 балла», - сообщил дежурный оператор ЦСО «Алматы».


Подписывайтесь на наш канал:

#Восточно-Казахстанская область   #Землетрясение  
Поделиться:
Новости по теме
Землетрясение произошло в 879 км от Алматы
Первые сейсмодатчики  планируют установить в ВКО
Землетрясение произошло на границе Кыргызстана и Таджикистана
Мощное землетрясение у берегов Аляски вызвало цунами
Популярное
1 Главный санврач Алматы назвал основные причины роста заражения КВИ
2 Касым-Жомарт Токаев принимает участие в консультативной встрече глав государств Центральной Азии
3 МВД РК: 110 уголовных дел завели за подделку ПЦР-тестов и паспортов вакцинации
4 Мы сейчас находимся на пике - Жандарбек Бекшин об эпидситуации в Алматы
5 Массовая драка попала на видео в Аксу
6 Касым-Жомарт Токаев встретился с президентом Туркменистана
Читайте также
Гашиш изъяли у жителя Семея
Около 35 тысяч человек заразились коронавирусом в ВКО с начала пандемии
Главный санврач Алматы назвал основные причины роста заражения КВИ
Касым-Жомарт Токаев принимает участие в консультативной встрече глав государств Центральной Азии
МВД РК: 110 уголовных дел завели за подделку ПЦР-тестов и паспортов вакцинации
Мы сейчас находимся на пике - Жандарбек Бекшин об эпидситуации в Алматы
Массовая драка попала на видео в Аксу
Касым-Жомарт Токаев встретился с президентом Туркменистана
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Гук Влада
Гук Влада
954-047
rusred@inform.kz

Архив