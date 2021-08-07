Землетрясение произошло в Восточном Казахстане

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Землетрясение зарегистрировано 7 августа в 9.01 сетью сейсмических станций ГУ «СОМЭ КН МОН РК». Подземные толчки ощутили в Усть-Каменогорске, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт СОМЭ.

Эпицентр землетрясения расположен в 847 км на северо-восток от г. Алматы на территории Казахстана .

«Энергетический класс землетрясения 10.1 . Магнитуда MPV 4.2 . Координаты эпицентра 49.63° с.ш. 82.82° в.д. Глубина 10 км. Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): Усть-Каменгорск 2-3 балла», - сообщил дежурный оператор ЦСО «Алматы».