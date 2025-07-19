Землетрясение произошло в турецкой Анталье

В 21:14 по Гринвичу в Средиземном море произошло землетрясение магнитудой 4,1.

По данным Агентства по ликвидации последствий стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций Турции (AFAD), эпицентр подземных толчков находился в 95 километрах от района Газипаша (провинция Анталья) на глубине 18,05 километра.