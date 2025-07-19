07:28, 19 Июль 2025 | GMT +5
Землетрясение произошло в турецкой Анталье
Эпицентр землетрясения, произошедшее в 95 километрах от района Газипаша в Анталье, находился на глубине 18,05 километра, передает агентство Kazinform со ссылкой на Анадолу.
В 21:14 по Гринвичу в Средиземном море произошло землетрясение магнитудой 4,1.
По данным Агентства по ликвидации последствий стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций Турции (AFAD), эпицентр подземных толчков находился в 95 километрах от района Газипаша (провинция Анталья) на глубине 18,05 километра.