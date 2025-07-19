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    07:28, 19 Июль 2025 | GMT +5

    Землетрясение произошло в турецкой Анталье

    Эпицентр землетрясения, произошедшее в 95 километрах от района Газипаша в Анталье, находился на глубине 18,05 километра, передает агентство Kazinform со ссылкой на Анадолу. 

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    Фото: eskisehir.net

    В 21:14 по Гринвичу в Средиземном море произошло землетрясение магнитудой 4,1.

    По данным Агентства по ликвидации последствий стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций Турции (AFAD), эпицентр подземных толчков находился в 95 километрах от района Газипаша (провинция Анталья) на глубине 18,05 километра.

    Теги:
    Турция Землетрясение
    Аружан Сердалина
    Аружан Сердалина
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