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    14:36, 17 Июль 2025 | GMT +5

    Казахстанские сейсмологи зафиксировали землетрясение на территории Афганистана

    Сетью сейсмических станций ТОО «ННЦСНИ» МЧС РК в 11:22 по времени Астаны было зарегистрировано землетрясение, передает агентство Kazinform.

    Землетрясения произошло в турецком Сивасе
    Фото: Anadolu Ajansı

    Координаты землетрясения: 36.421 с. ш. 69.151 в. д.

    Очаг землетрясения располагается на территории Афганистана в 1005 км на юго-запад от Алматы.

    Расчетная интенсивность (в баллах) составила: нет ощутимости.

    Ранее сейсмологи зафиксировали землетрясение в 379 км от Алматы.

    Напомним, сегодня землетрясение магнитудой 7,2 произошло у берегов Аляски. По данным Геологической службы США есть угроза цунами.

    Теги:
    Землетрясение Сейсмостанции Афганистан Сейсмологи
    Наталья Мосунова
    Наталья Мосунова
    Автор
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