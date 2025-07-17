Казахстанские сейсмологи зафиксировали землетрясение на территории Афганистана

Координаты землетрясения: 36.421 с. ш. 69.151 в. д.

Очаг землетрясения располагается на территории Афганистана в 1005 км на юго-запад от Алматы.

Расчетная интенсивность (в баллах) составила: нет ощутимости.

Ранее сейсмологи зафиксировали землетрясение в 379 км от Алматы.

Напомним, сегодня землетрясение магнитудой 7,2 произошло у берегов Аляски. По данным Геологической службы США есть угроза цунами.