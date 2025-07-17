14:36, 17 Июль 2025 | GMT +5
Казахстанские сейсмологи зафиксировали землетрясение на территории Афганистана
Сетью сейсмических станций ТОО «ННЦСНИ» МЧС РК в 11:22 по времени Астаны было зарегистрировано землетрясение, передает агентство Kazinform.
Координаты землетрясения: 36.421 с. ш. 69.151 в. д.
Очаг землетрясения располагается на территории Афганистана в 1005 км на юго-запад от Алматы.
Расчетная интенсивность (в баллах) составила: нет ощутимости.
Ранее сейсмологи зафиксировали землетрясение в 379 км от Алматы.
Напомним, сегодня землетрясение магнитудой 7,2 произошло у берегов Аляски. По данным Геологической службы США есть угроза цунами.