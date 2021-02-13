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Землетрясение произошло в Армении

Автор:  
Азамат Альмаганбетов
13 Февраля 2021, 21:03
Землетрясение произошло в Армении

ЕРЕВАН.КАЗИНФОРМ – Землетрясение магнитудой 4.7 зафиксировано в субботу днем в Армении. Эпицентр находился в 8 километрах от Еревана. Сила толчков в столице составила 5-6 баллов. Об этом передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

13 февраля с 15:29 (17:20 по времени Нур-Султана) в Армении зафиксировано землетрясение. По данным МЧС Армении, очаг землетрясения залегал на глубине 10 км. Эпицентр расположен в 8 км к юго-востоку от армянской столицы – г.Еревана. Сила толчков в эпицентре составила 6-7 баллов. Толчки силой 3-4 балла ощущались и в других районах Армении.

Непродолжительные и умеренные толчки ощущались во всех районах Еревана. Жители многоэтажных домов в разных частях столицы вышли на улицы. Возникли перебои в работе сотовых операторов.

Ранее, 5 февраля в Гегаркуникской области Армении было зафиксировано землетрясение магнитудой 4.7. Его очаг, по данным МЧС РА, залегал на глубине 10 км, а сила толчков в эпицентре составила 6-7 баллов.


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