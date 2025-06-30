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    08:50, 30 Июнь 2025 | GMT +5

    Землетрясение произошло в Афганистане

    Сетью сейсмических станций ТОО «ННЦСНИ» МЧС РК  в 7 часов 32 минуты зарегистрировано землетрясение. Об этом передает агентство Kazinform.

    Землетрясение
    Фото: Anadolu Ajansı

    По информации Национального научного центра сейсмологических наблюдений и исследований, координаты землетрясения: 37.260 с.ш. 71.150 в.д.

    Очаг землетрясения располагается на территории Афганистана в 822 км на юго-запад от г. Алматы

    Расчетная интенсивность (в баллах) составила: нет ощутимости.

    Как сообщалось, 25 июня казахстанские сейсмологи зафиксировали землетрясение на территории Китая.

    Теги:
    Землетрясение Афганистан Мировые новости
    Гульмира Байзакова
    Гульмира Байзакова
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