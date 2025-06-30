Землетрясение произошло в Афганистане

По информации Национального научного центра сейсмологических наблюдений и исследований, координаты землетрясения: 37.260 с.ш. 71.150 в.д.

Очаг землетрясения располагается на территории Афганистана в 822 км на юго-запад от г. Алматы

Расчетная интенсивность (в баллах) составила: нет ощутимости.

Как сообщалось, 25 июня казахстанские сейсмологи зафиксировали землетрясение на территории Китая.