08:50, 30 Июнь 2025 | GMT +5
Землетрясение произошло в Афганистане
Сетью сейсмических станций ТОО «ННЦСНИ» МЧС РК в 7 часов 32 минуты зарегистрировано землетрясение. Об этом передает агентство Kazinform.
По информации Национального научного центра сейсмологических наблюдений и исследований, координаты землетрясения: 37.260 с.ш. 71.150 в.д.
Очаг землетрясения располагается на территории Афганистана в 822 км на юго-запад от г. Алматы
Расчетная интенсивность (в баллах) составила: нет ощутимости.
Как сообщалось, 25 июня казахстанские сейсмологи зафиксировали землетрясение на территории Китая.