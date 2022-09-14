Землетрясение произошло в 90 км от Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Сеть сейсмических станций ТОО «СОМЭ» МЧС РК 13 сентября в 18:44 по алматинскому времени зарегистрировала землетрясение, передает МИА «Казинформ».

«Эпицентр землетрясения расположен в 90 км на восток от города Алматы на территории Казахстана. Энергетический класс землетрясения 8.7. Магнитуда MPV 4.3. Координаты эпицентра 43.43° с.ш. 77.97° в.д. Глубина 20 км. Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет», - говорится в сообщении дежурного оператора ЦСО «Алматы».

Фото: cnbcfm.com











