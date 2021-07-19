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    20:40, 18 Июль 2021 | GMT +6

    Землетрясение произошло в 88 километрах от Алматы

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Землетрясение произошло в 88 километрах от Алматы, на территории Жамбылского района Алматинской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Сетью сейсмических станций ГУ «СОМЭ КН МОН РК» 18 июля 2021 года в 17.45 часов алматинского времени зарегистрировано землетрясение. Эпицентр землетрясения расположен в 88 км на юго-запад от Алматы на территории Жамбылского района Алматинской области. Энергетический класс землетрясения 8.4. Магнитуда MPV 4.1. Координаты эпицентра 42.98° с.ш. 75.88° в.д. Глубина 15 км. Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): поселок Кастек - 2 балла», - сообщили в пресс-службе ДЧС Алматинской области.

    Департаментом по ЧС Алматинской области оповещены местные исполнительные органы, Департамент полиции, Казселезащита, прокуратура и другие организации. Уточняется обстановка на вверенных территориях, сообщений о разрушениях и жертвах не поступало.

    ДЧС Алматинской области напоминает о порядке действий при землетрясении:

    - покиньте здание (в вашем распоряжении 15-20 секунд);

    - если вы на верхних этажах, встаньте в проеме входной двери или займите место в углу капитальных стен, прижав к себе детей;

    - ни в коем случае не стойте у окон и не прыгайте с балконов.

    - отойдите подальше от зданий, строений, столбов и заборов;

    - не входите в дома: толчки могут повториться;

    - не пользуйтесь лифтами;

    - не зажигайте спички, свечи:

    - не прикасайтесь к проводам;

    - окажите первую помощь пострадавшим.


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