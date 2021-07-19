АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Землетрясение произошло в 88 километрах от Алматы, на территории Жамбылского района Алматинской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сетью сейсмических станций ГУ «СОМЭ КН МОН РК» 18 июля 2021 года в 17.45 часов алматинского времени зарегистрировано землетрясение. Эпицентр землетрясения расположен в 88 км на юго-запад от Алматы на территории Жамбылского района Алматинской области. Энергетический класс землетрясения 8.4. Магнитуда MPV 4.1. Координаты эпицентра 42.98° с.ш. 75.88° в.д. Глубина 15 км. Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): поселок Кастек - 2 балла», - сообщили в пресс-службе ДЧС Алматинской области.

Департаментом по ЧС Алматинской области оповещены местные исполнительные органы, Департамент полиции, Казселезащита, прокуратура и другие организации. Уточняется обстановка на вверенных территориях, сообщений о разрушениях и жертвах не поступало.

ДЧС Алматинской области напоминает о порядке действий при землетрясении:

- покиньте здание (в вашем распоряжении 15-20 секунд);

- если вы на верхних этажах, встаньте в проеме входной двери или займите место в углу капитальных стен, прижав к себе детей;

- ни в коем случае не стойте у окон и не прыгайте с балконов.

- отойдите подальше от зданий, строений, столбов и заборов;

- не входите в дома: толчки могут повториться;

- не пользуйтесь лифтами;

- не зажигайте спички, свечи:

- не прикасайтесь к проводам;

- окажите первую помощь пострадавшим.