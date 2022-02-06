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Землетрясение произошло в 786 км от Алматы
6 Февраля 2022 17:23
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АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Сетью сейсмических станций ТОО «СОМЭ» МЧС РК 6 февраля в 16 час 40 мин 18 сек Алматинского времени зарегистрировано землетрясение, передает МИА «Казинформ».
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«Эпицентр землетрясения расположен в 786 км на юго-запад от г. Алматы на границе Таджикистана и Афганистана. Энергетический класс землетрясения 10.6. Магнитуда MPV 4.8. Координаты эпицентра 37.45° с.ш. 71.53° в.д. Глубина 120 км. Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет», - говорится в сообщении дежурного оператора ЦСО «Алматы».
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