Землетрясение произошло в 786 км от Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Сетью сейсмических станций ТОО «СОМЭ» МЧС РК 6 февраля в 16 час 40 мин 18 сек Алматинского времени зарегистрировано землетрясение, передает МИА «Казинформ».

«Эпицентр землетрясения расположен в 786 км на юго-запад от г. Алматы на границе Таджикистана и Афганистана. Энергетический класс землетрясения 10.6. Магнитуда MPV 4.8. Координаты эпицентра 37.45° с.ш. 71.53° в.д. Глубина 120 км. Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет», - говорится в сообщении дежурного оператора ЦСО «Алматы».