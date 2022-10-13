13 Октября 2022, 08:15

Землетрясение произошло в 358 км от Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Сеть сейсмических станций ТОО «СОМЭ» МЧС РК 13 октября в 07:08 по времени Алматы зарегистрировала землетрясение, передает МИА «Казинформ».

Эпицентр землетрясения расположен в 358 км на юго-восток от Алматы на территории Китая.

Энергетический класс землетрясения 9.2.

Магнитуда MPV 3.9.

Координаты эпицентра 42.26° с.ш. 81.09° в.д.

Глубина 15 км.

Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет

Фото: www.aa.com.tr











