13 Октября 2022, 08:15
Землетрясение произошло в 358 км от Алматы
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Сеть сейсмических станций ТОО «СОМЭ» МЧС РК 13 октября в 07:08 по времени Алматы зарегистрировала землетрясение, передает МИА «Казинформ».
Эпицентр землетрясения расположен в 358 км на юго-восток от Алматы на территории Китая.
Энергетический класс землетрясения 9.2.
Магнитуда MPV 3.9.
Координаты эпицентра 42.26° с.ш. 81.09° в.д.
Глубина 15 км.
Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет
Фото: www.aa.com.tr
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