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Землетрясение произошло в 242 км от Алматы

14 Августа 2021 10:55
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Землетрясение произошло в 242 км от Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Сетью сейсмических станций ГУ «СОМЭ КН МОН РК» 14 августа 2021 г. в 09 час 35 мин 45 сек зарегистрировано землетрясение, передает МИА «Казинформ».

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«Эпицентр землетрясения расположен в 242 км на юго-восток от г. Алматы на территории Кыргызстана . Энергетический класс землетрясения 9.6 . Магнитуда MPV 4.1 . Координаты эпицентра 41.91° с.ш. 79.27° в.д. Глубина 5 км. Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет «, - сообщили в СОМЭ.


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#Алматы   #Происшествия  
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