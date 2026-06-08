KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    Тренды:
    Jibek Joly TRK
    РУ
    Тренды:

    Землетрясение произошло в 111 километрах от Алматы

    Сейсмологи зарегистрировали землетрясение близ Алматы, передает агентство Kazinform со ссылкой на МЧС РК.

    землетрясение
    Фото: Anadolu

    — Сетью сейсмических станций ТОО «ННЦСНИ» МЧС РК 08 июня 2026 года в 21:55 по времени Астаны зарегистрировано землетрясение. Эпицентр расположен в 111 км. на юго-восток от Алматы на территории Казахстана. Координаты эпицентра 42.920º с. ш. 78.188º в. д. Глубина 5 км, — сообщает МЧС.

    Расчетная интенсивность (в баллах) составила:

    • Алматинской обл. Кегенский р-н с. Саты 2,5 б.
    • Алматинской обл. Кегенский р-н с. Жалагаш 2 б.

    В МЧС заявили, что необходимо продумать заранее 10 простых шагов при землетрясении:

    1. Сохраняйте спокойствие, не паникуйте!
    2. Не пользуйтесь лифтом и лестницей в момент толчков;
    3. Отойдите от мебели, окна, люстры;
    4. Найдите надежное крепкое укрытие: если вы на верхних этажах займите место в углу капитальных, несущих стен;
    5. Покиньте помещение (в многоэтажных домах — после прекращения толчков);
    6. Отключите воду, газ электричество;
    7. Возьмите тревожный чемоданчик (подготовленный заранее);
    8. Держитесь подальше от электролиний, зданий, деревьев;
    9. Будьте готовы к повторным толчкам;
    10. Окажите помощь пожилым, людям с ограниченными возможностями.

    Напомним, 4 июня жители Алматы и области Жетысу почувствовали землетрясение.

    МЧС Землетрясение Алматы Землетрясение Алматы
    Гульжан Тасмаганбетова
    Гульжан Тасмаганбетова
    Автор