Землетрясение произошло в 111 километрах от Алматы

— Сетью сейсмических станций ТОО «ННЦСНИ» МЧС РК 08 июня 2026 года в 21:55 по времени Астаны зарегистрировано землетрясение. Эпицентр расположен в 111 км. на юго-восток от Алматы на территории Казахстана. Координаты эпицентра 42.920º с. ш. 78.188º в. д. Глубина 5 км, — сообщает МЧС.