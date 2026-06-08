Землетрясение произошло в 111 километрах от Алматы
Сейсмологи зарегистрировали землетрясение близ Алматы, передает агентство Kazinform со ссылкой на МЧС РК.
— Сетью сейсмических станций ТОО «ННЦСНИ» МЧС РК 08 июня 2026 года в 21:55 по времени Астаны зарегистрировано землетрясение. Эпицентр расположен в 111 км. на юго-восток от Алматы на территории Казахстана. Координаты эпицентра 42.920º с. ш. 78.188º в. д. Глубина 5 км, — сообщает МЧС.
Расчетная интенсивность (в баллах) составила:
- Алматинской обл. Кегенский р-н с. Саты 2,5 б.
- Алматинской обл. Кегенский р-н с. Жалагаш 2 б.
В МЧС заявили, что необходимо продумать заранее 10 простых шагов при землетрясении:
- Сохраняйте спокойствие, не паникуйте!
- Не пользуйтесь лифтом и лестницей в момент толчков;
- Отойдите от мебели, окна, люстры;
- Найдите надежное крепкое укрытие: если вы на верхних этажах займите место в углу капитальных, несущих стен;
- Покиньте помещение (в многоэтажных домах — после прекращения толчков);
- Отключите воду, газ электричество;
- Возьмите тревожный чемоданчик (подготовленный заранее);
- Держитесь подальше от электролиний, зданий, деревьев;
- Будьте готовы к повторным толчкам;
- Окажите помощь пожилым, людям с ограниченными возможностями.
Напомним, 4 июня жители Алматы и области Жетысу почувствовали землетрясение.