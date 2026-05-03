Землетрясение произошло на территории Китая

Согласно оперативным данным Центра данных Института геофизических исследований Национального ядерного центра РК, 3 мая 2026 года в 15:00 по времени Астаны (в 10:00 по Гринвичу) на территории Китая произошло землетрясение.

Координаты эпицентра: 42.21 градуса северной широты, 88.36 градуса восточной долготы.

Магнитуда mb=5.0. Энергетический класс K=12.0.

Ранее землетрясение на территории Китая произошло 28 апреля 2026 года в 04:05 по времени Астаны (27 апреля в 23:05 по Гринвичу).