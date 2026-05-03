Землетрясение произошло на территории Китая
Энергетический класс землетрясения составил 12.0, передает агентство Kazinform со ссылкой на Институт геофизических исследований Национального ядерного центра РК.
Согласно оперативным данным Центра данных Института геофизических исследований Национального ядерного центра РК, 3 мая 2026 года в 15:00 по времени Астаны (в 10:00 по Гринвичу) на территории Китая произошло землетрясение.
Координаты эпицентра: 42.21 градуса северной широты, 88.36 градуса восточной долготы.
Магнитуда mb=5.0. Энергетический класс K=12.0.
Ранее землетрясение на территории Китая произошло 28 апреля 2026 года в 04:05 по времени Астаны (27 апреля в 23:05 по Гринвичу).