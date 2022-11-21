Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Мировые новости

Землетрясение произошло на территории Таджикистана

21 Ноября 2022, 14:34
Землетрясение произошло на территории Таджикистана
21 Ноября 2022, 14:34

Землетрясение произошло на территории Таджикистана

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сеть сейсмических станций ТОО «СОМЭ» МЧС РК 21 ноября в 11:37 по алматинскому времени зарегистрировано землетрясение, передает МИА «Казинформ».

«Эпицентр землетрясения расположен в 644 км на юго-запад от города Алматы на территории Таджикистана. Энергетический класс землетрясения 11.1. Магнитуда MPV 5.3. Координаты эпицентра 38.41° с.ш. 72.61° в.д. Глубина 120 км. Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет», - говорится в сообщении дежурного оператора ЦСО «Алматы».

Фото: mtdata.ru


Новости по теме
Землетрясение в 6 баллов произошло у острова Крит
Гонконгские ученые составили первую в мире карту микробов, переносимых по воздуху
Землетрясение произошло в 285 км на юго-восток от Алматы
Читайте также
Землетрясение в 6 баллов произошло у острова Крит
Президент Таджикистана поздравил Касым-Жомарта Токаева с убедительной победой на выборах
Землетрясение произошло в 285 км на юго-восток от Алматы
Halyk Bank уходит с рынка Таджикистана
Два землетрясения произошло в 662 км на юго-восток от Алматы
Землетрясение произошло в Кыргызстане
Казахстанские сейсмологи зафиксировали землетрясение на территории Китая
Землетрясение произошло в 274 км на юг от Алматы
Новости партнеров
Популярное
1 Кандидаты в президенты поздравили Касым-Жомарта Токаева с победой
2 Касым-Жомарт Токаев посетил Республиканский общественный штаб
3 Результаты Exit-poll: за Касым-Жомарта Токаева проголосовало 82,45% избирателей
4 Международный наблюдатель сравнил выборы в Канаде и в Казахстане
5 Маму Геннадия Головкина приветствовали аплодисментами на выборах в Караганде

Лента новостей

Тенденции
Еркин Тукумов
Казахстану необходимо адаптироваться к современным быстроменяющимся процессам
Айдос Сарым
Здесь вопросы к прокуратуре и технадзору