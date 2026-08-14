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    Землетрясение произошло на территории Таджикистана

    На территории Таджикистана произошло землетрясение магнитудой mb=5.5, передает агентство Kazinform со ссылкой на Центр данных ИГИ НЯЦ РК.

    землетрясение
    Фото: Анадолу

    Согласно оперативным данным Центра данных ИГИ НЯЦ РК, 14 августа 2026 года в 08:39 по времени Астаны (в 03:39 по Гринвичу) на территории Таджикистана произошло землетрясение.

    Координаты эпицентра: 38.77 градуса северной широты, 69.86 градуса восточной долготы.

    Магнитуда mb=5.5. Энергетический класс K=12.3. 

    Ранее землетрясение произошло в Кашмире.

    Землетрясение В мире Таджикистан
    Динара Жусупбекова
    Динара Жусупбекова
    Автор