Землетрясение произошло на территории Таджикистана

На территории Таджикистана произошло землетрясение магнитудой mb=5.5, передает агентство Kazinform со ссылкой на Центр данных ИГИ НЯЦ РК.

Согласно оперативным данным Центра данных ИГИ НЯЦ РК, 14 августа 2026 года в 08:39 по времени Астаны (в 03:39 по Гринвичу) на территории Таджикистана произошло землетрясение.

Координаты эпицентра: 38.77 градуса северной широты, 69.86 градуса восточной долготы.

Магнитуда mb=5.5. Энергетический класс K=12.3.

Ранее землетрясение произошло в Кашмире.