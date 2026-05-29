    Землетрясение произошло на территории Кыргызстана

    Сейсмологи зарегистрировали сегодня подземные толчки магнитудой 5.0, передает агентство Kazinform со ссылкой на Казахстанский национальный центр данных.

    Согласно оперативным данным Казахстанского центра данных Института геофизических исследований НЯЦ РК, землетрясение зафиксировано 29 мая 2026 года в 13 часов 15 минут по времени Астаны (в 08 час. 15 мин. по Гринвичу) на территории Кыргызстана.

    Координаты эпицентра: 41.70 градуса северной широты, 73.72 градуса восточной долготы. Магнитуда mpv=5.0. Энергетический класс K=11,5.

    Ранее, 26 мая, землетрясение почувствовали жители Павлодарской области.

    Жанара Мухамедиярова
