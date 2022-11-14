Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Происшествия, ЧС

Землетрясение произошло на территории Казахстана

14 Ноября 2022, 15:46
Землетрясение произошло на территории Казахстана
14 Ноября 2022, 15:46

Землетрясение произошло на территории Казахстана

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Сеть сейсмических станций ТОО «СОМЭ» МЧС РК 14 ноября в 12 час 51 мин по алматинскому времени зарегистрировала землетрясение, передает МИА «Казинформ».

«Эпицентр землетрясения расположен в 170 км на восток от города Алматы на территории Казахстана. Энергетический класс землетрясения 8.7. Магнитуда MPV 4.0. Координаты эпицентра 43.54° с.ш. 78.97° в.д. Глубина 5 км. Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет», - говорится в сообщении дежурного оператора ЦСО «Алматы».


Фото: assicuraci.it

Новости по теме
Два землетрясения произошло в 662 км на юго-восток от Алматы
Землетрясение произошло в Кыргызстане
Казахстанские сейсмологи зафиксировали землетрясение на территории Китая
Читайте также
Два землетрясения произошло в 662 км на юго-восток от Алматы
Землетрясение произошло в Кыргызстане
Казахстанские сейсмологи зафиксировали землетрясение на территории Китая
Землетрясение произошло в 274 км на юг от Алматы
Масштабные учения на случай землетрясения прошли по всей Турции
Землетрясение произошло в Китае
Землетрясение в Китае зафиксировали казахстанские сейсмологи
Казахстанские сейсмологи зафиксировали землетрясение в Афганистане
Новости партнеров
Популярное
1 Определилась победительница конкурса «Мисс Казахстан 2022»
2 Судебный процесс над Каримом Масимовым начался в Астане
3 Перевозивший 20 детей-спортсменов автобус сломался на трассе Астана-Павлодар
4 Каждая шестая беременность в Казахстане заканчивается абортом
5 Фура с текстилем сгорела в Таразе

Лента новостей

Тенденции
Еркин Тукумов
Казахстану необходимо адаптироваться к современным быстроменяющимся процессам
Айдос Сарым
Здесь вопросы к прокуратуре и технадзору