Землетрясение произошло на территории Казахстана

14 Ноября 2022, 15:46

14 Ноября 2022, 15:46

Землетрясение произошло на территории Казахстана

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Сеть сейсмических станций ТОО «СОМЭ» МЧС РК 14 ноября в 12 час 51 мин по алматинскому времени зарегистрировала землетрясение, передает МИА «Казинформ».

«Эпицентр землетрясения расположен в 170 км на восток от города Алматы на территории Казахстана. Энергетический класс землетрясения 8.7. Магнитуда MPV 4.0. Координаты эпицентра 43.54° с.ш. 78.97° в.д. Глубина 5 км. Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет», - говорится в сообщении дежурного оператора ЦСО «Алматы».

Фото: assicuraci.it