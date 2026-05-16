Землетрясение произошло на границе Кыргызстана и Китая

Сейсмологи зарегистрировали сегодня подземные толчки магнитудой 4,8, передает агентство Kazinform со ссылкой на Казахстанский национальный центр данных.

Согласно оперативным данным Казахстанского центра данных Института геофизических исследований НЯЦ РК, землетрясение зафиксировано 16 апреля 2026 года в 19 час. 53 мин. по времени Астаны (в 14 час. 53 мин. по Гринвичу) в приграничном районе Кыргызстана и Китая.

Координаты эпицентра: 40.52 градуса северной широты, 74.82 градуса восточной долготы. Магнитуда mb=4.8. Энергетический класс K=10.6.

Ранее, подземные толчки магнитудой 4,5 зарегистрировали сейсмологи на территории Китая в ночь на 15 мая, а также 16 мая в 19 час. 12 мин. по времени Астаны.

