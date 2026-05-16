KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    Тренды:
    Jibek Joly TRK
    РУ
    Тренды:

    Землетрясение произошло на границе Кыргызстана и Китая

    Сейсмологи зарегистрировали сегодня подземные толчки магнитудой 4,8, передает агентство Kazinform со ссылкой на Казахстанский национальный центр данных.

    Землетрясение
    Фото: aa.com.tr

    Согласно оперативным данным Казахстанского центра данных Института геофизических исследований НЯЦ РК, землетрясение зафиксировано 16 апреля 2026 года в 19 час. 53 мин. по времени Астаны (в 14 час. 53 мин. по Гринвичу) в приграничном районе Кыргызстана и Китая.

    Координаты эпицентра: 40.52 градуса северной широты, 74.82 градуса восточной долготы. Магнитуда mb=4.8. Энергетический класс K=10.6.

    Ранее, подземные толчки магнитудой 4,5 зарегистрировали сейсмологи на территории Китая в ночь на 15 мая, а также 16 мая в 19 час. 12 мин. по времени Астаны.

    Землетрясение Китай Кыргызстан Происшествия
    Жанара Мухамедиярова
    Жанара Мухамедиярова
    Автор