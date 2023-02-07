Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Мировые новости

Землетрясение повредило археологические памятники Сирии

7 Февраля 2023, 22:18
Землетрясение повредило археологические памятники Сирии

АММАН. КАЗИНФОРМ - Несколько сирийских археологических памятников, в том числе знаменитая цитадель в городе Алеппо, повреждены в результате землетрясения, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на Главное управление древностей и музеев Сирии.

«Части османской мельницы внутри цитадели Алеппо рухнули, а секции северо-восточных оборонительных стен треснули и развалились», - сообщается в заявлении управления.

Части купола минарета мечети Айюбидов внутри цитадели отвалились, был поврежден вход в замок, в том числе вход в мамлюкскую оборонительную башню.

Также повреждены некоторые музейные экспонаты внутри выставочного хранилища, а на фасаде Национального музея в Алеппо появились трещины.


Ранее сообщалось, что число жертв землетрясения в Сирии возросло до 812 человек.

Новости по теме
Главе МИД Турции от лица Казахстана были выражены соболезнования
Борт с гуманитарной помощью из Казахстана прибыл в Турцию
Почтовые операторы Бельгии и Турции отправляют посылки с вещами пострадавшим от землетрясения
Теги:
Читайте также
Главе МИД Турции от лица Казахстана были выражены соболезнования
Руководство Китая объявило о победе над ковидом
В Германии бастуют аэропорты
Борт с гуманитарной помощью из Казахстана прибыл в Турцию
Испания упростила процедуру смены гендера в паспорте
Президент США Джо Байден здоров и может успешно выполнять свои обязанности
Семья Брюса Уиллиса объявила, что актер страдает слабоумием
Турецкие фанаты поблагодарили спасателей Казахстана перед матчем Лиги Конференций
Новости партнеров
Популярное
1 В Кокшетау возбудили уголовное дело после пожара, в котором погиб оператор АЗС
2 В ЗКО тренер спортшколы бил детей
3 Сенатор Аскар Шакиров ответил на высказывания российских депутатов о биолабораториях США на территории Казахстана
4 Из-за непогоды ограничено движение от границы Атырауской области до Уральска
5 13 комфортных школ построят в Жамбылской области

Лента новостей