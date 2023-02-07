Землетрясение повредило археологические памятники Сирии

АММАН. КАЗИНФОРМ - Несколько сирийских археологических памятников, в том числе знаменитая цитадель в городе Алеппо, повреждены в результате землетрясения, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на Главное управление древностей и музеев Сирии.

«Части османской мельницы внутри цитадели Алеппо рухнули, а секции северо-восточных оборонительных стен треснули и развалились», - сообщается в заявлении управления.

Части купола минарета мечети Айюбидов внутри цитадели отвалились, был поврежден вход в замок, в том числе вход в мамлюкскую оборонительную башню.

Также повреждены некоторые музейные экспонаты внутри выставочного хранилища, а на фасаде Национального музея в Алеппо появились трещины.

Ранее сообщалось, что число жертв землетрясения в Сирии возросло до 812 человек.