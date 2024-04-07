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    14:10, 07 Апрель 2024 | GMT +6

    Землетрясение почувствовали в Алматы

    землетрясение
    Фото: depositphotos.com

    Землетрясение силой 2 балла ощутили в Алматы, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Подземные толчки были зарегистрированы сетью сейсмических станций 7 апреля в 13:46.

    - Эпицентр землетрясения расположен в 460 километрах на юго-восток от Алматы на территории Китая. Энергетический класс землетрясения 12.5. Магнитуда MPV 5.3. Глубина 20 км. Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): город Алматы, 2 балла, - сообщили в ДЧС Алматы.

    Теги:
    Китай Землетрясение Регионы Алматы Происшествия
    Еламан Турысбеков
    Автор
    Еламан Турысбеков
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