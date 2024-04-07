Землетрясение почувствовали в Алматы

Подземные толчки были зарегистрированы сетью сейсмических станций 7 апреля в 13:46.

- Эпицентр землетрясения расположен в 460 километрах на юго-восток от Алматы на территории Китая. Энергетический класс землетрясения 12.5. Магнитуда MPV 5.3. Глубина 20 км. Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): город Алматы, 2 балла, - сообщили в ДЧС Алматы.